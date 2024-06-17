Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Nazan Öncel, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

        Nazan Öncel, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

        Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, önceki akşam KerkiSolfej'in yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nazan Öncel, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde, ya sponsorluğundaki konserinde dinleyicisini 'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla selamlayan sanatçı geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi.

        • 2

          Sevenlerinin bayramını ve Babalar Günü'nü kutlayan Nazan Öncel; "Sizleri burada görmek çok güzel. Eksilmeyelim iyi ki varsınız." sözleriyle duygularını dile getirdi. Performansı boyunca sahnede fırtınalar estiren Öncel, zaman zaman seyircisiyle diyaloğa geçerek keyif dolu bir akşam yaşattı.

        • 3

          YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

          Öncel, yepyeni şarkısı 'Seviyore Mi'yi ilk kez Harbiye Açıkhava'da bütün ihanet mağdurları için söyledi. Oldukça beğeni toplayan şarkı büyük alkış aldı. Konserin sonlarına doğru hareketli şarkılarıyla herkesi ayağa kaldıran Öncel, alkış dolu bir biss ile sahneden ayrıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Habertürk Anasayfa