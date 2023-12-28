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        Haberler Müzik Nazan Öncel'den 'Kara Plak'

        Nazan Öncel'den 'Kara Plak'

        Nazan Öncel, yeni albümü 'Kara Plak'ı sevenleriyle buluştu. Öncel, albümün ilk klip çalışması için Söz ve Bestesi Nazan Öncel'e, düzenlemesi Erman Arda'ya ait 'Esme' şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:24
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        Nazan Öncel'den 'Kara Plak'
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        Nazan Öncel, 'Kara Plak' albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 'Karak Plak' kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu'nun suluboya fırçasından çıkarken Janti Hamit, Erman Arda ve Nazan Öncel düzenlemesiyle 10 şarkıya imza attı.

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        Nazan Öncel 'Kara Plak' albümünün ilk klip çalışması için söz ve bestesi Nazan Öncel’e, düzenlemesi Erman Arda’ya ait ‘Esme’ şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalıştı.

        'Kara Plak' albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme , Kara Plak , Gurur Çıkmazı , Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı , İki Aylak , İmdat tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #nazan öncel
        #Kara Plak

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