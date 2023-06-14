Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de naylon faturayla milyarlık vurgun! - Güncel haberler

Naylon faturayla milyarlık vurgun! Operasyonla yakalandı

İzmir'de, vergi kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve naylon fatura düzenleyip devleti milyarlarca lira zarara uğratan kişi, operasyonla gözaltına alındı

Giriş: 14.06.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de naylon faturayla milyarlık vurgun! - Güncel haberler
DHA

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğratan A.D.'nin yakalanması için harekete geçti.

Konak ilçesinde derme çatma binanın ikinci katını ofis olarak kullandığı belirlenen A.D., operasyonla yakalandı.

A.D.'nin ofisindeki aramalarda çeşitli miktarlarda düzenlenmiş 10 senet ve 3 çek, 3 satış sözleşmesi, 2 bilgisayar, 2 pos cihazı, 13 farklı firmaya ait 17 kaşe, 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı kişilere ait çok sayıda vekaletname, zarflarda çok sayıda farklı firmalar adına kesilmiş ve kargolanmaya hazır, yaklaşık değerleri 1 milyar TL'yi bulan fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
İstinat duvarı yıkıldı: 6 araç hasar gördü
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.