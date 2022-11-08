İnsan psikolojisi ile fizyolojisine birbirine ayrılmaz bağlarla bağlı olduğunu düşünen ve buradan hareketle de betimleyici bir anlatıya sahip olan Natüralizm temsilcileri kimlerdir? Öne çıkan Natüralizm eserleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Natüralizm Nedir?

Natüralizm ya bir başka deyişle Doğalcılık akımı; her şeyin doğallığını kabul eden ve her türlü arayışın doğaya uygun yöntemlerle yapılması gerektiğini savunan bir sanat akımıdır. Natüralizmde doğanın önemli çok önemli bir yeri vardır. Bu akıma dâhil olan sanatçılar, insanları alışılageldiği gibi ahlaksal ya da akıl yönüyle incelemekten çok; insanı fizyolojik özellikleri bakımından ele almışlardır.

1800’lü yılların sonuna doğru Fransa’da ortaya çıkan Natüralizm akımının kurucu Emile Zola olarak kabul edilmektedir. Emile Zola; Natüralizm hakkında ileri sürdüğü görüşleri ispatlamak için 20 ciltlik Deneysel Roman’ı yazmıştır.

Natüralizm Özellikleri

Doğanın bünyesinde önemli bir yer tuttuğu Natüralizm özellikleri şu şekilde listelenebilir: