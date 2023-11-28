NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye ve Macaristan'a İsveç çağrısı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını beklediğini söyledi.

Macar internet sitesi index.hu'ya verdiği demeçte İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Stoltenberg, "Türkiye ve Macaristan İsveç'in NATO üyeliğini onaylamalı" dedi.

Stoltenberg bunun kesin olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini ancak Macaristan hükümetinin taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini belirtti.

Stoltenberg, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada da Türkiye'ye çağrıda bulunarak İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.