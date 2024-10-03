NATO Genel Sekreteri Rutte, ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini yaptığı Ukrayna'da desteğin artarak süreceği mesajını verdi.

NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralan Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte, Genel Sekreter olarak ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına işaret ederek "Görevimin başlangıcında Ukrayna'ya gelerek size, Ukrayna halkına ve izleyen herkese yeni Genel Sekreter olarak NATO'nun, Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça göstermek benim için çok önemliydi." dedi.

Ukrayna'yı desteklemenin önceliklerinden biri olduğunu belirten Rutte, "Ukrayna'yı desteklemeye kararlıyız çünkü güvenliğiniz bizim için önemli ve özgürlük için verdiğiniz mücadele temel ilke ve değerlerimizi yansıtıyor." ifadesini kullandı. REKLAM Savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefiklerin Ukrayna'ya "benzeri görülmemiş destek sağladığını" söyleyen Rutte, öte yandan Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacının olduğunun farkında olduklarını ve desteğin artacağını dile getirdi. Zelenskiy: Cephelerimizi güçlendirmemiz gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya üzerindeki baskıyı artırabilmek için cephe hattında mevzileri güçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştiren yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesindeki Ugledar kentinden çekilmesini değerlendiren Zelenskiy, "Uygun silahlar olmadan Rusya'yı durduramayız. Onlar mevzilerimizi yok ederken, askerlerimizin hayatlarını korumalıyız, çünkü onlar binalardan daha önemli. Onlar bizim insanlarımız, Ukrayna vatandaşları. Bu nedenle geri çekilmeleri ve hayatlarını kurtarmaları çok doğru. Bunlar kesinlikle doğru adımlar." dedi.

Zelenskiy, uluslararası ortaklara "Rusya'yı şu ya da bu silahlarla durdurma, (silahların kullanılmasına) izin verme, uygun sistemleri sağlama fırsatı verme" çağrısı yaptı. Silah teslimatında gecikme olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın cephe hattında mevzilerini güçlendirmeye ihtiyacı var ki gerçek ve adil diplomasi için Rusya üzerindeki baskıyı artırabilelim. Dolayısıyla uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere yeterli miktarda ve kalitede silahlara ihtiyacımız var. Ortaklarımızın bu silahların teslimatını geciktirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın "Zafer Planı'nın bir parçasının jeopolitik belirlilik, yani Ukrayna'nın Avrupa ve küresel güvenlik mimarisindeki yerine ilişkin bir karar olduğunu" belirtti. Zafer Planı'nı 12 Ekim'de yapılması planlanan "Ramstein" formatlı Ukrayna Temas Grubu toplantısında ele almayı planladıklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün (Rutte ile görüşmede) Ukrayna'yı güçlendirecek Zafer Planının unsurlarını da ele aldık. Şimdi Ramstein formatlı bir sonraki toplantıya hazırlanıyoruz ve bu planı orada da tartışacağız. Bunu ortaklarımızla da görüşmek istiyorum. Ramstein, savaş boyunca Ukrayna'nın savunmasını gerçekten destekleyen 50'den fazla ülkeyi bir araya getirdiğini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği Müttefiklerin Washington'da düzenlenen zirvede "Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolun geri dönülemez olduğu" konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Rutte, "Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın ve siz ittifakımızın bir üyesi olana kadar bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu. Rutte, müttefik ülkelerin hava sahalarına giren Rus füzelerini hedef alıp alamayacağına ilişkin soruya yanıt vererek, "Müttefik topraklarını ihlal eden insansız hava araçlarının ya da füzelerin düşürülmesi elbette ulusal makamların vereceği bir karardır." dedi.

Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden tedarik ettiği silahları Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için kullanma talebine ilişkin görüşü sorulan Rutte, bu konudaki nihai kararın müttefik ülkelere ait olduğunu vurguladı.