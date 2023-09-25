Nathan Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı!
Beşiktaş'tan Burnley'e transfer olan Nathan Redmond son maçlarda kadro dışı kaldı. İngiliz futbolcunun sakatlığının bulunamamasına rağmen oynamaması gündem oldu
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, Siyah-Beyazlıların girişimlerine rağmen İngiltere'ye dönmüştü.
Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren İngiliz futbolcu, Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Radmond, İngiltere Premier League'de geride kalan 5 maçta sadece 53 dakika süre alabildi.
29 yaşındaki futbolcu, takımın oynadığı son 2 maçta ise kadroya alınmadı.
Toplamda 4 müsabakada kendine yer bulan Radmond, 130 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı veremedi.