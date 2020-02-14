Portman, "Cesur daha çok, son birkaç haftadır inanılmaz bir baskı altında Harvey Weinstein’e karşı tanıklık eden kadınların hareketleriyle ilişkilendirdiğim bir terim. Kadınlarla sadece birkaç film yaptığım doğru. Uzun kariyerim boyunca kadın yönetmenlerle birkaç kez çalışma şansım oldu. Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat ve kendimle kısa filmler, reklamlar, müzik videoları ve filmler yaptım. Ne yazık ki yapmaya çalıştığım ama başaramadığım filmler tarihe gömüldü. Yani şunu demek istiyorum, denedim ve denemeye devam edeceğim. Henüz başarılı olmasam da yeni bir döneme adım attığımız için umutluyum" ifadelerini kullandı.