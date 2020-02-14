14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Natalie Portman Oscar Töreni’nde, üzerinde kadın yönetmenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir kıyafet giymesinin ardından tepkilere neden olmuştu.
Natalie Portman, bu tepkilerin başını çeken MeToo hareketinin önde gelen aktivistlerinden Rose McGowan’ın, Oscar kıyafetine yönelik eleştirisine yanıt verdi.
Rose McGowan ödül töreninin ardından Facebook’ta yaptığı paylaşımda Portman’ın bu hareketini eleştirmiş ve “O ve diğer aktrislerin icraat göstermesini istiyorum” diye yazmıştı. McGowan, Natalie Portman’ın kariyeri boyunca az sayıda kadın yönetmenle çalışmasına ve kendi yapım şirketinde de az sayıda kadın yönetmenle işbirliği yapmasına dikkat çekmişti.
Natalie Portman cephesinden bu eleştirilere yanıt geldi. Portman, “Üzerinde kadınların isimleri yazılı olan bir elbise giydiğim için “cesur” diye nitelenmemin doğru olmadığı konusunda Bayan McGowan’a katılıyorum” diye belirtti.
Portman, "Cesur daha çok, son birkaç haftadır inanılmaz bir baskı altında Harvey Weinstein’e karşı tanıklık eden kadınların hareketleriyle ilişkilendirdiğim bir terim. Kadınlarla sadece birkaç film yaptığım doğru. Uzun kariyerim boyunca kadın yönetmenlerle birkaç kez çalışma şansım oldu. Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat ve kendimle kısa filmler, reklamlar, müzik videoları ve filmler yaptım. Ne yazık ki yapmaya çalıştığım ama başaramadığım filmler tarihe gömüldü. Yani şunu demek istiyorum, denedim ve denemeye devam edeceğim. Henüz başarılı olmasam da yeni bir döneme adım attığımız için umutluyum" ifadelerini kullandı.
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