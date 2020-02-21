Uykuya dalmak hemen uyuyamamak genelde çoğu kişinin yaşadığı bir sorundur. Uykusuzluğun çeşitli nedenleri olabilir. Yorgunluk, stres, alkol, nikotin ve kafein kullanımı, ilaç kullanımı, psikolojik veya fiziksel rahatsızlıklar bu nedenlerden sadece birkaçı...
Nasıl uykuya dalınır? Uykuya dalma yöntemleri nelerdir?
Uykuya dalmak hemen uyuyamamak genelde çoğu kişinin yaşadığı bir sorundur. Bu nedenle ilaçlar alınır ya da başka yollar denenir ama bir türlü uykuya dalmak mümkün olmaz. Uykuya dalmak için bazı yöntemler uygulamanız sayesinde gevşeyebilir ve sonrasında uyuyabilirsiniz.
- Yoga: Yoga günün yorgunluğunu ve stresi azaltmak ve gevşemek için ideal bir yöntemdir. Yogayı bir yaşam biçimi olarak sürekli yapabilir ve rahatlamayı sağlayabilirsiniz.
- Karın döndürme hareketi: Sırt üstü uzanarak ayaklar yerde dizler bükülü pozisyon alın. Bacaklar yere değecek şekilde döndürün 30 saniye öylece kalın ve diğer tarafa dönün.
- Deve duruşu hareketi: Minderin üstüne diz çökün, elleri sırta yerleştirin omurgayı arkaya doğru uzatın, göğüs yukarda arkaya esneyin. 60 saniye kalın.
- Çocuk pozu hareketi: Yere diz çökerek topuklar üzerine oturuşu sağlayın. Kalça topuklarda öne eğilin elleri ileri uzatarak gerin ve esneyin. 60 saniye kalın.
- Apasana duruşu hareketi: Ayaklar yerde dizler bükülü olarak uzanın. Dizler göğüs hizasında kollarla dizleri sarıp sırtın esnemesini sağlayın. 60 saniye kalın.
- Uyumadan önce papatya çayı içmek uykuya dalmak ve uykunun gelmesi için oldukça rahatlatıcıdır.
- Bir bardak ılık süte bir kaşık bal koyarak için. Bu da gevşemenize yardımcı olacaktır.
- Derin nefes ve doğru nefes alarak zihninizin boşalmasını sağlamak için konsantrasyonunuzu sağlayın.
- İstediğiniz bir yerde olmayı hayal edin ve gevşeyin.
- Eğer zorlarsanız ya da zihninizi uyumaya takarsanız uykunuz daha çok kaçacaktır; o nedenle düşüncelerinizi dağıtmak için yüksek bir sayıdan geriye doğru saymaya başlayın belli süre sonra bu zihnin boşalmasına neden olacaktır.
Eğer uyku sorunu yaşamanızın nedeni bir uyku bozukluğu sorunuysa bir hekimden yardım almanız sağlıklı bir yol olacaktır.
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