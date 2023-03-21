NASA paylaştı: Dev yıldız kümesi böyle görüntülendi

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Hubble Uzay Teleskobu'ndan tarafından yakalanan yıldız kümesi NASA'nın hesapları tarafından paylaşıldı. Küresel küme adı verilen yıldız kümesini gösteren bu görüntü Messier 55'te yer alıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada 20.000 ışık yılı uzaklıktaki göz kamaştırıcı yıldız kümesinin Messier 55'in sadece küçük bir parçası olduğu vurgulandı. NASA, büyüklüğü hakkında fikir olması açısından Hubble görüntüsünün kapsadığı alanı galaksinin görüntüsüyle karşılaştırmalı olarak gösteren görüntüyü de paylaştı.

Görsel: NASA

Yıldız kümesinin Yay Takımyıldızı'nın güney kısmında bulunduğu ve en rahat Ağustos ayında fark edilebileceği belirtilirken tahminen 100 bin yıldız içerdiği ifade edildi.

YILDIZ KÜMELERİ

Yıldız kümeleri veya yıldız bulutları, gruplar halinde bir araya gelmiş yıldızlara verilen addır.

Küresel yıldız kümeleri 10 ila 30 ışık yılı mesafesindeki bir bölge içindedirler. Yedi Kız Kardeş Yıldız Kümesi, Boğa Yıldız Kümesi ve Messier 44 gibi bazı yıldız kümeleri çıplak gözle görülebilir.

* Haberin görseli NASA'dan servis edilmiştir.

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