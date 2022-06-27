NASA ilk kez ABD dışında bir ülkedeki ticari uzay üssünden roket fırlattı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avustralya'daki ticari uzay üssünden ilk roketini fırlattı. Bu, ABD dışındaki bir üsten fırlatılan ilk roket olarak tarihe geçti.
Alt yörüngesel roket, Northern Territory eyaleti sınırlarında yeni inşa edilen Arnhem Uzay Merkezi'nden Pazartesi günü erken saatlerde küçük bir alandan fırlatıldı.
NASA, fırlatılan üçlü roketin yalnızca Güney Yarımküre'de gerçekleştirilebilecek astrofizik çalışmaları kapsamında atıldığını duyurdu.
Ayrıca, operasyon 25 yılı aşkın zamandır Avustralya'da gerçekleştirilen ilk roket fırlatma işlemi oldu.
Bilim insanları, çalışma kapsamında bir yıldız ışığının, yakındaki gezegenlerin yaşanabilirliği üzerindeki etkisini incelemeyi umuyor.
Fırlatma işlemini izlemek için bölgeye gelen insanlar, dünya atmosferine girişi öncesinde roketi 10 saniyede havada görebildiler.
Bölgede hizmet veren Yirrkala Okulu'nun eş müdürü Merrkiyawuy Ganambarr, Australian Broadcasting Corporation'a verdiği demeçte, "Göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşti. Tüm alan aydınlandığı için ağır çekimde gibiydi" dedi.
Ganambarr, çıkan sesi "büyük bir gümbürtü" olarak nitelendirdi ve "Şaşkınlıkla sarsıldım" dedi.
13 metre uzunluğundaki sondaj roketi de 15 dakika sonra Dünya'ya geri düştü.
Uzay merkezini yöneten Equatorial Launch Australia'nın Genel Müdürü Michael Jones, toplanacak verilerin 430 milyon ışıkyılı uzaklıktaki takımyıldızlarının sırlarını aydınlatmaya yardımcı olacağını söyledi.
Northern Territory Eyaleti Başbakanı Natasha Fyles, fırlatma işleminin Avustralya için "son derece gurur verici" olduğunu söyledi.
Fırlatma işleminin bölgedeki Aborjin halklarının kutsiyedi ile gerçekleştiğini vurgulayan Fyles, "Burada Yolngu topraklarında, genç Territoryanlar (Avustralya'nın kuzeyinde yaşayan halk) gökyüzüne bakıp ne yapılabileceğini bilebilir" dedi ve şöyle devam etti:
"Yaşayan en eski kültürün burada olduğu gibi uzay bilimi ile birleştiğinde, bu hepimizin üzerinde düşünebileceğimiz ve çok gurur duyabileceğimiz bir şey haline geliyor."
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NASA ilk kez ABD dışında bir ülkedeki ticari uzay üssünden roket fırlattı/nasa-ilk-kez-abd-disinda-bir-ulkedeki-ticari-uzay-ussunden-roket-firlatti-3472940
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