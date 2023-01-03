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Haberler Dünya

NASA'dan 'uzay yarışı' açıklaması: Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, kendi uzay istasyonunu inşa etme hazırlığında olan Çin'e yönelik açıklamalarda bulundu. "Bir uzay yarışındayız" diyen Nelson Çin'in Ay'ı kendi toprağı ilan edebileceğini söyledi.

Giriş: 03.01.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
NASA'dan 'uzay yarışı' açıklaması: Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir
"Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir"
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NASA Başkanı Bill Nelson, Politico'ya yaptığı açıklamada "Bu bir gerçek: bir uzay yarışındayız. Ve bilimsel araştırma kisvesi altında Ay'da bir yere gitmemelerine dikkat etsek iyi olur. Zira 'Uzak durun, biz buradayız, burası bizim bölgemiz' demeleri de ihtimal dışı değil" diye konuştu.

Nelson, buna örnek olarak ise Pekin'in askeri üsler kurduğu Güney Çin Denizi'ndeki adımlarını gösterdi. Nelson "Bundan şüpheniz varsa, Spratly Adaları'na ne yaptıklarına bakın" dedi.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA ÇALIŞMALARI

Geçen yıl, Çin kendi uzay istasyonu kurma konusunda ciddi denemelerde bulundu. Ay'ın güney kutbu yakınında bir araştırma istasyonu kurmak için sürdürdüğü programın üçüncü aşamasının da 2025'te yapılması planlanıyor.

Aralık ayında Çin hükümeti, mürettebatlı bir Ay'a iniş, uzay taşımacılığı, altyapı ve uzay yönetimi vizyonunu açıkladı. Çin ayrıca bu on yılın sonuna kadar kendi istasyonunu kurarak Ay'a taykonot çıkarma hedefini de açıkladı.

NASA'NIN ARTEMIS GÖREVİ

Bu süre zarfında ise NASA, yakın zamanda Ay yüzeyinin fotoğraflarını çeken 26 günlük Artemis I görevini tamamladı.

Gelecekteki görevler ise Ay'da daha fazla aktivite oluşturmak için tasarlandı. Ancak ABD de Mars'a odaklanmış durumda. ABD askeri yetkilileri bu nedenle, Çin'in uzayı militarize etmesi konusunda alarm verdiklerini belirtiyor.

"KAYDETTİKLERİ İLERLEME BAŞ DÖNDÜRÜCÜ"

ABD Uzay Kuvvetleri'nden Korgeneral Nina Armagno, Avustralya'ya yaptığı ziyarette, "Bizi yakalayıp geçmeleri tamamen mümkün. Kaydettikleri ilerleme baş döndürücü ve şaşırtıcı derecede hızlı" diye konuştu.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu ise Politico'ya yaptığı açıklamada "Uzay bir güreş alanı değil" dedi. Sözcü, bazı ABD'li yetkililerin "Çin'in normal ve meşru uzay çabalarını yanlış tanıtmak için sorumsuzca konuştuğunu" da sözlerine ekledi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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