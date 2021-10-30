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NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, görev süresince, gaz devi Jüpiter’in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini inceleyecek olan Lucy'nin iki dev güneş panelinden birinin tam olarak açılmadığı, bir kordona dolanan panelin tamir edilip edilemeyeceğinin tartışıldığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan uçuşta yaşanan sorunun uzay aracının 12 yıl sürecek yolculuğunun başladığı gün, havalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Lucy'nin 7 metre çapındaki dairesel güneş panelinden birinin yalnızca yüzde 75 ila 95 arasında açılabildiği, kanadın yeniden açma girişiminin kasım ortasından önce gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

Kanattaki sorunun yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıktaki Lucy'nin devam eden yolculuğunu etkilemediği vurgulanan açıklamada, bu nedenle bir sonraki adımı bulmak için acele edilmediği kaydedildi.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan 16 Ekim'de Atlas V roketiyle uzayın derinliklerine gönderilen Lucy'nin misyonunun "Güneş Sistemi’nin ortaya çıkışına dair önemli bilgiler toplamak" olduğu kaydedilmişti.

NASA'nın bu misyonu, adını ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray'in 1974'te Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulduğu 3,2 milyon yıllık fosilden alıyor.