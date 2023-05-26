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Nar suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı? Nar suyu dolapta kaç gün dayanır?

İçindeki yüzlerce taneciği ile en sevilen meyvelerden biri olan nar hem ekşi hem de tatlı bir tada sahip olmaktadır. Vücuda oldukça fayda sağlayan nar, ılıman iklim koşullarında yetişen bir meyvedir. Bir yandan yenilebildiği, diğer yandan suyu sıkılıp içilebildiği için istenilen şekilde tüketme imkânı sunar. Nar suyu, diğer meyvelere göre daha zor sıkılsa da bu tadı sevenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, nar suyu bozulur mu? Nar suyu dolapta kaç gün bekler?

Giriş: 26.05.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Nar Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nar Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Nar Suyu Bozulur Mu?

Nar suyu elde etmek için özel meyve makineleri mevcuttur ancak bazı kişiler ev ortamında nar suyu sıkmak konusunda bilgi sahibidir. Kendi imkanlarınız ile nar suyu sıkmak istiyorsanız narın içinde bulunan tanecikleri ayırıp, ardından elle sıkma yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlem biraz zahmetli olsa da lezzetli bir nar suyu elde etmeniz mümkündür. Eğer nar suyu tüketmeyi seviyorsanız hangi koşullarda saklamanız gerektiğini sizler için araştırdık. Çeşitli şekillerde muhafaza edilen nar suyu nasıl saklanmalı? işte merak edilen tüm cevaplar…

Nar Suyu Kaç Gün Dayanır?

Pek çok kişi sıktığı nar suyunu bir süre muhafaza etmek istemektedir. Peki, sıkılan nar suyu bozulur mu? Bozulmaması için kaç gün içinde tüketilmelidir?

  • Öncelikle sıktığınız nar suyunu kısa bir sürede tüketecekseniz, cam bir kavanoz ya da sürahi tercih ederek nar suyunu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 gün içinde nar suyunu tamamen tüketmiş olmanız önemlidir. Dolapta uzun süre kalan nar suyu ilk günkü tazeliğini kaybedebilir ve sağlıksız bir tüketime neden olabilir.
  • Eğer uzun bir süre nar suyunu saklamak istiyorsanız buzdolabının derin dondurucu kısmını kullanabilirsiniz. Sıktığınız nar suyunu küçük karton bardaklara pay ederek, derin dondurucuya yerleştirmeniz mümkündür. Nar suyunu küçük bardaklara ayırmak, pratik bir tüketim sağlar. Böylece ihtiyaç duyduğunuz ya da canınız çektiği an derin dondurucudan belli miktarda nar suyu alabilmeniz kolaylaşır.
  • Nar suyu derin dondurucuda yaklaşık 1 sene muhafaza edilebilir. Eğer ne zaman dondurduğunuzu unutma ihtimalini ortadan kaldırmak isterseniz nar suyunun bulunduğu karton bardaklara tarih atmayı deneyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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