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Naomi Watts: 'Menopoz' kelimesi beni korkutuyordu - Magazin haberleri

Naomi Watts: 'Menopoz' kelimesi beni korkutuyordu

Naomi Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu dile getirdi. Makyajsız fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Menopoz' kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama..." dedi

09.06.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hollywood'un kadın ünlüleri, "#MeToo" hareketinin ardından bu kez "menopoz" konusunu gündemin ilk sıralarına taşıyor. 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan oyuncu Naomi Watts da bir kadının hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan menopoz dönemini çağrıştıran paylaşımlarda bulunuyordu.

  • Watts, konuyla alakalı gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Naomi Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu hatırlattı.

  • "MENOPOZ' KELİMESİ BENİ KORKUTURDU"

    Oyuncu, paylaşımında, "Yaşlanmanın bir ayrıcalık, bu dönemin de hayatın doğal bir parçası olduğunu" savundu.

    Mesajını makyajsız bir fotoğrafı eşliğinde paylaşan Naomi Watts, sözlerine, "Menopoz' kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama..." şeklinde devam etti.

  • "BİR KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMAK GİBİ"

    30'lu yaşlarındayken nihayet bir aile kurma fikrine hazır hale geldiğinde "menopoz" kelimesinin birden hayatına girdiğini belirtti Watts, o süreci de "Bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaya" benzetti.

  • "YAŞITLARIMDAN DAHA HIZLI DAVRANDIM"

    Ünlü isim, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

    Kimse bu konu hakkında konuşmazken ben nasıl başa çıkabilirdim, bunu nasıl anlayabilirdim! Yaşıtlarımdan daha hızlı davrandım. Ne akıl hocalarım ne de annem bunu konuşmaya hazır görünüyordu. Nasıl yardım isteyeceğimi bilmiyordum ve onlar da bana nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Doktorların bile bu konuda söyleyecek çok az şeyi vardı. Tuhaf bir şekilde yazılı olmayan bir kural vardı; Kadınlar bunu içselleştirmek ve başa çıkmak zorundaydı. Çünkü geçmiş nesiller böyle yapmıştı...

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