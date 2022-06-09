"ARTIK ZAMANI GELDİ"

Watts, mesajında, "Bence hayatın bu evresindeki veya bu yaş grubundaki kadınların artık iyi bir şekilde temsil edildiğini görmenin zamanı geldi" satırlarına yer verdi.

Medyanın bu konudaki ilgisizliğinden de yakınan Naomi Watts, özellikle de 2025'e kadar 1 milyon kadının bu sürece geleceğini hatırlattı.

Watts, hayatın bu dönemi hakkımda kadınların hissettiği "damgalanma" ve "utanç" hissini ele alıp, gelecek nesiller için daha sağlam temeller oluşturmak gerektiğini vurguladı.