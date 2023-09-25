Naomi Campbell: Neredeyse kendimi öldürüyordum
Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
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53 yaşındaki ünlü model Naomi Campbell, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Campbell, bir itirafta da bulundu.
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Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 1990'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı.
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Konuyla alakalı konulan ünlü model, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi.
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"NEREDEYSE KENDİMİ ÖLDÜRÜYORDUM"
Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu.
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'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi.
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"RUHUMDA DERİN YARALAR AÇTI"
Öte yandan Naomi Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak ve akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını dile getirmişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters
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