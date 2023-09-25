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        Haberler Dünyadan Naomi Campbell: Neredeyse kendimi öldürüyordum - Magazin haberleri

        Naomi Campbell: Neredeyse kendimi öldürüyordum

        Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:14
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          53 yaşındaki ünlü model Naomi Campbell, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Campbell, bir itirafta da bulundu.

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          Naomi Campbell, podyumlarda fırtına gibi estiği 1990'lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını açıkladı.

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          Konuyla alakalı konulan ünlü model, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu söyledi.

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          "NEREDEYSE KENDİMİ ÖLDÜRÜYORDUM"

          Naomi Campbell, çocukluk travmalarının ve yakın arkadaşı modacı Gianni Versace’nin öldürülmesinin acısıyla mücadele etmek için de uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı. Naomi Campbell, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" şeklinde konuştu.

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          'The Super Models' isimli belgesel programında konuşan ve yaşadıklarının acısını daha da artırdığını kaydeden Naomi Campbell, "Bunun yaralarımı iyileştireceğini düşündüm ama öyle olmadı" dedi.

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          "RUHUMDA DERİN YARALAR AÇTI"

          Öte yandan Naomi Campbell, daha önce çocukluğunda ailesinden uzak ve akrabalarının yanında büyümenin ruhunda derin yaralar açtığını dile getirmişti.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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