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        Nantes, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor

        Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i transfer eden Nantes, Ludovic Blas'ın boşluğu için de rotasını Türkiye'ye çevirdi. Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'e talip oldu!

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 14:41
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          23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün yakında Nantes'a transfer olabilir.

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          Takımın yıldızı Ludovic Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.

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          Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bir parçası olarak tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asistle oynadı.

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          Yunus Akgün A Milli Takım'da da 5 kez forma giydi ve bir gol attı.

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          Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olan Yunus'un 30 Haziran 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

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          Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'ü 10 milyon Euro'dan aşağı bir bedel karşılığında bırakmak istemediği öğrenildi.

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