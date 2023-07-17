Nantes, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor
Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i transfer eden Nantes, Ludovic Blas'ın boşluğu için de rotasını Türkiye'ye çevirdi. Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'e talip oldu!
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23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün yakında Nantes'a transfer olabilir.
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Takımın yıldızı Ludovic Blas'ı Rennes'e satan Nantes, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.
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Yunus Akgün geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bir parçası olarak tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol ve 4 asistle oynadı.
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Yunus Akgün A Milli Takım'da da 5 kez forma giydi ve bir gol attı.
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Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri 7 milyon Euro olan Yunus'un 30 Haziran 2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
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Sarı-kırmızılıların Yunus Akgün'ü 10 milyon Euro'dan aşağı bir bedel karşılığında bırakmak istemediği öğrenildi.
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