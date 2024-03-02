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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Naklen yayın ihalesinde düğüm çözüldü! TFF resmen açıklayacak - Futbol Haberleri

        Naklen yayın ihalesinde düğüm çözüldü! TFF resmen açıklayacak

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig naklen yayın ihalesinin bugün sonuçlanması ve resmen açıklanması bekleniyor. TFF ihale komisyonunun, son yapılan teklifi kabul ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:04
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        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
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        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig naklen yayın ihalesinin bugün sonuçlanması ve resmen açıklanması bekleniyor. TFF ihale komisyonunun, son yapılan teklifi kabul ettiği bildirildi.

        Futbolda merakla beklenen yayın ihalesinde sona gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'i kapsayan 3 yıllık naklen yayın ihalesi için yapılan son teklifi kabul ettiği öğrenildi.

        Mevcut yayıncı kuruluşla yola devam edecek olan TFF'nin, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

        150-160 MİLYON DOLAR

        Mevcut yayıncı kuruluşun (beIN Sports) teklfinin 150-160 milyon dolar civarında olduğu bildirildi. TFF’nin yapacağı resmi açıklamanın ardından 3 yıllık yeni dönem başlayacak.

        29 ŞUBAT'TA İPTAL EDİLMİŞTİ

        Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini 29 Şubat’ta duyurmuştu. İhalenin bu tarihte tamamlanması beklenmiş, ancak teklif düşük bulunduğu için bir sonuç alınamamıştı.

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