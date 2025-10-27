Habertürk
        Nakitera'dan finansal süreçlerde "uçtan uca yönetim" adımı

        Nakitera’dan finansal süreçlerde “uçtan uca yönetim” adımı

        Nakitera, 20'den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan altyapısı, yapay zeka destekli teknolojileriyle işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı, hızlı, esnek ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:34
        Nakitera'dan finansal süreçlerde "uçtan uca yönetim" adımı
        Şirketlerin finansal operasyonlarını tek platformda buluşturan Nakitera, büyümesini sürdürüyor. 15 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan Nakitera'nın ödeme ve tahsilat süreçlerini tek çatı altında toplayarak ‘uçtan uca yönetilebilirlik’ sunduğu belirtildi.

        MoneyPay Finansal Teknoloji adıyla başladığı yolculuğunda isim değişikliğine giderek Nakitera markası ile yoluna devam eden şirket, 20’den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan altyapısı, 8 farklı ürünü ve yapay zeka destekli teknolojileriyle şirketlerin, nakit yönetimi yapmasını sağlıyor.

        Tedarikçi Finansmanı, Dinamik ve İhale Usulü İskonto, Mega Merchant, Doğrudan Borçlandırma ve Kurumsal Cüzdan gibi çözümleriyle Nakitera; kurumsal firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına katmanları aynı ekosistem altında buluşturuyor.

        Nakitera, fintek sektöründe bir ilk olarak geliştirdiği ‘Ortak Ödeme Paneli’ ile kredi kartı, ticari kredi veya ödeme iste gibi farklı yöntemleri tek arayüzde birleştirdi.

        Kurumsal Cüzdan ürünüyle işletmeler, kendi bayi ağlarında puan, kampanya ve ödül yönetimi içeren kapalı devre bir ödeme altyapısı kurabiliyor. Yapay zeka destekli AI Agent ve Akıllı CFO Dashboard çözümleri ise, finansal verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak işletmelerin nakit akışını daha öngörülebilir ve verimli hale getiriyor.

        Henüz ilk yıllı doldurmadan, Nakitera ürünlerinin Türkiye’nin büyük şirketlerinde aktif şekilde çalıştığını belirten Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel, “Elde ettiğimiz hacim ve müşteri büyümesi, vizyonumuzun sahadaki karşılığını gösteriyor. Bizim için mesele yalnızca teknoloji değil; işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini güçlendiren, stratejik bir yol arkadaşı olmak. Aktif firma, bayi ve tedarikçi sayımızı artırmaya devam ederek 15 milyar TL işlem hacmi hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde her çeyrekte en az bir yapay zeka tabanlı yeniliği devreye alarak işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

