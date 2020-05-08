Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Özbek uyruklu Nadira Kadirova'nın 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2 Mart'ta takipsizlik kararı verilmişti.

Başsavcılığın söz konusu kararına, ailenin avukatı tarafından itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde, delillerin özensiz ve dikkatsizce toplandığı ileri sürülerek, takipsizlik kararın kaldırılması talep edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda itirazın reddine karar verdi. Böylece takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu. Mahkemenin ret gerekçesinde, “takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğu” belirtildi.

BAŞSAVCILIK “İNTİHAR” DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği” belirtilmişti. Olay öncesinde intihara karar verdiği ifade edilen Kadirova'ya yönelik cinsel saldırı iz ve emaresine rastlanmadığı aktarılan takipsizlik kararında, “Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti.