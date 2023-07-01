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Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın bölgede nadir görülen kuş türü olan "çölkoşarı", fotoğraf severler tarafından kaydedildi.

Giriş: 01.07.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Nadir görülen kuş türü
Nadir görülüyor! Şanlıurfa'da fotoğraflandı
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AA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nadir görülen kuş türlerini gözlemlemek için çalışma başlatan Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) üyeleri, nadir görülen kuş türlerinden "çölkoşarı"nı fotoğraflamayı başardı.

Ekip, ayrıca bölgede bulunan turaç, kaya güvercini, şahin, kerkenez, bozkır toygarı, boğmaklı toygar, kır kırlangıcı, kuyrukkakan, söğüt serçesi, kukumav gibi kuş türlerini de görüntüledi.

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Derneğimizde kuş fotoğrafçılığı üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün de doğaya kuş fotoğrafı çekmek için çıktık. Gaziantep, en fazla kuş popülasyonu sıralamasında Türkiye’de 6. sırada yer alıyor. Bizde olmayan kuş için Şanlıurfa’ya geldik. Çölkoşarı isimli kuşu çektik. Güzel bir etkinlik oldu. Çölkoşarı sıcak iklimde bulunuyor. Biz de o yüzden bu bölgeye geldik. Yakalayabilir miyiz emin değildik ama çok şükür yakaladık. Karşımıza çıktı ve fotoğrafladık."

Organizasyona katılan Ömer Işık da ornito fotoğrafçılığı çekmek için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirterek, "Genellikle hafta sonları benzeri etkinlikler yapıyoruz. Tüm haftanın yorgunluğunu, stresini atmaya çalışıyoruz, değişik kuş türlerini gözlemliyoruz. Elimizden geldiğince doğada olmaya çalışıyoruz. Çölkoşarı, adından da anlaşılacağı üzere çölde yaşayan bir kuş. Bu nedenle Şanlıurfa'da nadir de olsa görülebiliyor. Sıcak bizi oldukça zorladı ama sonunda istediğimiz kuşu fotoğraflayınca mutlu olduk ve yorgunluğumuzun tamamını unuttuk." diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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