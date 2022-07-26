Nadide Sultan'ın zorlu nöbeti

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2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Nadide Sultan ve yönetmen Hakan Yonat'ın oğlu Kaan, solunum yollarından operasyon geçirdi.

Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat süren operasyon sonrası odaya alınan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaan'ın yanı başında gün boyu nöbet tuttuğunu ifade eden ve oğlunun sağlık durumu hakkında konuşan Nadide Sultan, "24 saat uyumadım adeta nöbet tuttum. Anneliği daha da iyi anlıyorum... Allah'a şükürler olsun. Bu operasyonu kazasız hayırlı bir şekilde atlattık. Kaan narkozdan çıkar çıkmaz 'Tabletim nerede?' dedi. Şimdi keyfi yerinde şükür, oyuna daldı bile." dedi.