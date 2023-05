Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!

"TARTIŞMAKTAN ASIL ÇÖZÜME GİDEMİYORUZ"

Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, "Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz" ifadesini kullandı.