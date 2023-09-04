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Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, kendi sosyal hesabından yaptığı açıklamada bu sefer öz eleştiride bulundu.

Size bir öz eleştiri yapayım mı? Duyduğuma göre yine bir deprem şurası toplanacakmış: İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN GEREKENLERİ BELİRLEME ÇALIŞMALARINDAN VAKİT BULUP DA İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAYAMIYORUZ 😄 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 2, 2023

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYAMIYORUZ"

Prof. Dr. Görür, yaptığı paylaşımda; "Size bir öz eleştiri yapayım mı? Duyduğuma göre yine bir deprem şurası toplanacakmış: İstanbul'u depreme hazırlamak için gerekenleri belirleme çalışmalarından vakit bulup da İstanbul'u depreme hazırlayamıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.