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        Haberler Gündem Naci Görür'den açıklama | İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri! "İstanbul'u depreme hazırlayamıyoruz"

        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!

        İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öz eleştiri yaptı. Prof. Dr. Görür, deprem şurasına katılmaktan vakit bulup İstanbul'un depreme hazırlanamadığına dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:01
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        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
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        Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, kendi sosyal hesabından yaptığı açıklamada bu sefer öz eleştiride bulundu.

        "İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYAMIYORUZ"

        Prof. Dr. Görür, yaptığı paylaşımda; "Size bir öz eleştiri yapayım mı? Duyduğuma göre yine bir deprem şurası toplanacakmış: İstanbul'u depreme hazırlamak için gerekenleri belirleme çalışmalarından vakit bulup da İstanbul'u depreme hazırlayamıyoruz" dedi.

        Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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        #naci görür
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