Telaffuz sırasında seslerin çıkış yeri değerlendirildiğinde n harfinin diş ünsüzleri arasında yer aldığını görmekteyiz. Peki n ile başlayan kelimeler nelerdir? N ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileri? İşte, tüm detaylar...
N Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinde m harfinden sonra o harfinden ise önce gelen n harfi ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık 900 kadardır. Üç harften meydana gelen “nam” ve “nur” sözcüklerinden 15 harften oluşan “nitelendirilmek” kelimesine kadar birçok sözcükte ilk harf olarak n sesine rastlanmaktadır.
N İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede n harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana gelmesiyle türetilen 41 kelime bulunmaktadır. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu 41 kelimenin tamamını bulabilirsiniz:
- naaş, naat, nafi, naif, nail, naip, nale, name, nane, nara, narh, naşi, nato, nazi, nebi, nece, neci, neft, nema, nemf, nene, neon, nere, nesi, neşe, neva, nezt, nice, nida, nine, nisa, nite, niye, niza, noel, norm, nota, nova, nötr, nüks, nüve.
N İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
İlk harfi n olan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı yaklaşık 150’dir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiğimiz 5 harfli kelimeler şu şekildedir:
- nabız, nacak, naçar, naçiz, nadan, nadas, nafta, nağme, nahoş, nakdi, nakıs, nakış, nakil, nakit, nakli, nakşi, nalan, namlı, namlu, namus, nanay, nanik, narin, nasıl, natür, nazal, nazar, nazım, nazır, nazik, nazil, nazir, nazlı, nebat, nebze, necat, necip, nazil, nazir, nazlı, nebat, nebze, necat, necip, neler, nemçe, nemli, nesih, nesil, nesim, nesne, neşet, neşir, nevir, niçin, nifak, niğde, nihai, nihan, nikah, nikel, nimet, ninni, niyaz, niyet, nizam, nizip, noter, nöbet, nöron, nüfus, nüfuz, nükte, nükul, nüsha, nüzul.
N İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türk dilinde n ile başlayıp da 6 harften meydana gelen kelimelerin yaklaşık sayısı 104’tür. Bu kelimelerin bir kısmı şu şekildedir:
- nadide, nafaka, nafile, nahiye, nakavt, nakden, nakisa, nakkaş, naklen, nakzen, nalbur, namdar, namert, namına, namzet, naneli, nankör, nansuk, napalm, narcıl, nardin, narenç, narkoz, narval, narven, nasfet, natıka, natron, natura, navlun, naylon, nazari, nazire, nazmen, nebati, nebevi, nedime, nedret, nefret, nefrit, nehari, nekais, nekroz, nektar, nemcil, nemrut, neodim, neojen, nerede, nereli, neresi, nereye, nergis, nervür, nesnel, neşeli, neşide, neşren, neşter, netice, netlik, nevale, nevmit, nevroz, nevruz, nevzat, neymiş, neyzen, nihale, nikbet, nikbin, nikriz, nimbus, nispet, nisyan, nişane, nitrat, nizami, nobran, nohudi, noksan, normal, nosyon, nötron, numara, numune, nurani, nursuz, nühüft.
N İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizce n harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 6000’in üzerindedir. Bu kelimelerden bazılarını Türkçe anlamları ile beraber yazımızın devamında bulabilirsiniz:
- Night: Gece
- No: Hayır
- Never: Asla
- North: Kuzey
- Nut: Fındık
- Not: Değil
- Now: Şimdi
- Notebook: Not defteri
- Name: İsim
- Nation: Ulus
- Nameless: İsimsiz
- Nature: Doğa
- Newspaper: Gazete
- Nice: Güzel
- Nerve: Sinir
- Nest: Yuva