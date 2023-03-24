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M ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce M ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Latin alfabesinin on üçüncü, Türk alfabesinin ise on altıncı harfi olan m harfi; çift dudak ünsüzleri ailesinin bir üyesidir. Türkçede genel olarak kelimelerin ortasında ve sonunda yer alan m harfi, zaman zaman sözcüklerin ilk harfi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Peki, m harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? M ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Giriş: 24.03.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
M İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce M İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Telaffuz edilirken geniz yoluyla çıkarılan seslerden bir tanesi olması sebebiyle geniz ünsüzü olma özelliği de taşıyan m harfi ötümlü, sürekli ve akıcı bir ünsüzdür. Peki, m ile başlayan kelimeler nelerdir? M ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...

M Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde l harfinden sonra, n harfinden ise önce gelen m harfi ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 3500 kadardır. Üç harften oluşan “maç” ve “mum” gibi sözcüklerden, on beş harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan “münasebetsizlik” kelimesine kadar birçok kelimenin ilk harfinde m harfine rastlamak mümkündür.

M İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Sayıları 3500’ü bulan m harfi ile başlayan kelimeler arasında 81 adedi 4 harften meydana gelmektedir. Aşağıdaki listede bu kelime ve terimlerin tamamını bulabilirsiniz:

  • maaş, maça, mail, main, maki, mala, malç, mali, malt, mama, mana, mani, mano, mapa, marj, mark, marn, mars, marş, mart, masa, mask, maşa, maun, mavi, maya, mayi, mayo, mazı, mazi, meal, meke, meme, meni, menü, mera, meri, mert, mesh, mest, meşe, meşk, meta, mevt, meze, miat, miço, mide, midi, mihr, mika, mine, mini, mink, mira, miri, misk, miso, miza, moda, moka, mola, mont, morg, mors, mönü, muaf, muço, mudi, muin, muit, murç, murt, muta, muti, müft, müge, mülk, mürt, müze, male.

M İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede m harfi ile başlayan ve 5 harften oluşan kelimelerin sayısı 300’den fazladır. Bu kelimeler arasında öne çıkanları aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinden inceleyebilirsiniz:

  • mabet, macun, maçka, madam, mafiş, mafya, magma, mahya, maile, makam, makas, malik, malul, malum, mamur, mamut, manen, manga, marka, marke, maruf, marul, maruz, maşer, maşuk, mayıs, mayna, melez, melik, menfi, menşe, meret, meriç, merih, meşin, meşru, metal, metan, mevut, mevzi, mevzu, mezar, mezat, mıhlı, mırra, mısır, mısra, milim, milis, milli, model, modem, modül, moğol, monat, monte, moral, mucip, mucir, mucit, muhip, muhit, mübah, müdür, müfit, müftü, müjde, mülga, mülki, mümas, mümin, münşi, mürai, mürit, mürur, müşir, müziç, müzik, minsk.

M İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede m harfi ile başlayan ve 6 harften meydana gelen yaklaşık 300 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şunlardır:

  • maaile, maarif, maaşlı, mağara, mağaza, mağdur, mahküm, mahlas, mahlep, mahrem, mahrum, mahzar, mahzen, mahzun, maktul, makule, makyaj, makyör, makyöz, makyaj, makyör, makyöz, market, markiz, matlup, matrah, matrak, meclup, mecmua, mecnun, meczup, meçhul, meddah, medeni, melodi, meltem, memeli, memluk, memnun, memure, merhem, merhum, mermer, mersin, mertçe, mesane, mescit, mesela, meşale, meşgul, metruk, mevali, mevcut, modacı, modern, molalı, muhrip, muhtaç, muhtar, münkir, müphem, mürdüm, mürşit, mürtet.

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Küresel ortak dil olan İngilizcede, yaklaşık 15 bin kelime m harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

  • Mouth: Ağız
  • Month: Ay
  • My: Benim
  • Milk: Süt
  • Mustache: Bıyık
  • Mushroom: Mantar
  • Moon: Ay
  • Mission: Görev
  • Miss: Özlemek
  • Monster: Canavar, yaratık
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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