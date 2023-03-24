Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim L İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce L İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler hteg

L ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce L ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

İnce sesli harflerle birlikte telaffuz edildiğinde ön damak; kalın ünlülerle ise arka damak kullanılarak çıkartılan bir ses olan l; Türk alfabesinin on beşinci harfidir. Yumuşak ve akıcı ünsüzler ailesinin bir üyesi olan l harfi, birden fazla Türkçe kelimenin ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, l harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? L ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Giriş: 24.03.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
L İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce L İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler hteg
HABERTURK.COM

Normal şartlar altında hiçbir Öz Türkçe kelimenin ilk harfi olarak kullanılmayan l harfi, yabancı dillerden Türkçeye girmiş olan kelimelerde ilk harf olarak görev yapabilmektedir. Peki, l ile başlayan kelimeler hangileridir? L ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

L Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde k harfinden sonra, m harfinde ise önce gelen l harfi, kullanım sıklığı açısından derecelendirildiğinde en sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. “Lal” ve “lav” gibi 3 harften meydana gelen kelimelerden “lezzetlendirmek” gibi on beş harften oluşan kelimelere kadar yaklaşık 650 kadar sözcük Türkçede l harfi ile başlamaktadır.

L İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede l harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 45’tir. Şimdi gelin, bu kelimelerin neler olduğuna birlikte göz atalım:

  • laik, lain, laka, lake, lala, lale, lama, lame, lapa, larp, laso, laşe, lata, lava, laza, leçe, leke, lenf, lens, leva, lice, liet, lift, liga, lika, lime, linç, link, lira, lise, liva, lobi, loca, loça, loda, logo, lolo, lort, lota, luti, lutr, lüks, lüle, lima, lome.

L İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İlk harfi l olan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 100’ün üzerindedir. Bu 100’dem fazla kelime arasında öne çıkanları aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz:

  • laçin, laçka, laden, lades, ladik, ladin, lagün, lağım, lahit, lahos, lahza, lakap, lakin, lamba, lamel, lanse, latif, latin, lavaş, lavuk, layık, lazca, lazer, lazım, legal, leğen, lehçe, lehim, levha, levye, leyli, leziz, libre, lider, lifli, likör, liman, limit, limon, linet, lodos, lojik, lokal, lokma, lokum, lonca, lüfer, lügat, lütuf, lüzum.

L İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk dilinde ilk harfi l olan ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 90’dur. Bu kelimelerin tamamı şu şekildedir:

  • laakal, labada, labros, ladini, laedri, lafzen, lahana, lahika, lahuri, lahuti, lakacı, laklak, laktaz, laktoz, laleli, lamacı, lambri, lamise, langur, lantan, lapacı, lapçın, lapina, lastik, latalı, lateks, latife, lavabo, lavman, layiha, lazıme, lazlık, legato, legorn, lehtar, lejant, lejyon, lekeci, lekeli, lektör, lenger, leopar, lerzan, leşçil, leşker, levent, levrek, leylak, leylek, lezyon, lezzet, libero, libido, lignin, likide, limaki, limoni, lineer, linyit, lipari, lipsos, lirizm, lisani, lisans, liseli, lityum, lobici, lohusa, lojman, lokavt, lololo, lombar, lomboz, longoz, lopçuk, lostra, losyon, loşluk, lösemi, lüknet, lüleci, lüleli, lümpen, lüpten, lütfen, lüzuci, lizbon, londra, luanda, lusaka.

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede l harfi ile başlayan yaklaşık 8000 kelime bulunmaktadır. Biz de bu kelimelerden birkaç tanesini sizler için seçtik:

  • Like: Beğenmek
  • Love: Aşk
  • Long: Uzun
  • Live: Yaşamak
  • Lung: Akciğer
  • Lose: Kaybetmek
  • Lost: Kayıp
  • Logic: Mantık
  • Limitless: Sınırsız
  • Lamb: Koyun
  • Lemonade: Limonata
  • Land: Toprak, arazi
  • Lawyer: Avukat
  • Large: Büyük
  • Lesson: Ders
  • Little: Küçük
  • Liberty: Özgürlük
  • Likely: Muhtemelen
  • Lucky: Şanslı
  • Luck: Şans
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
H ile başlayan kelimeler
H ile başlayan kelimeler
Ö ile başlayan kelimeler
Ö ile başlayan kelimeler
İ ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
İ ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
J ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
J ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.