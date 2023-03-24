Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde en az kullanılan harfler sınıfında yer alan ö harfi birçok kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Peki, ö ile başlayan kelimeler nelerdir? Ö ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, ö harfi ile başlayan kelimeler hakkında merak edilen tüm detaylar...
Ö Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinde o harfinden sonra, p harfinden ise öne gelen ve ünlü bir harf olan ö; birçok kelimenin ortasında ve sonunda yer alabildiği gibi sözcüklerin ilk harfi olarak da karşımıza çıkmaktadır. “Öcü” ve “örf” gibi 3 harften meydana gelen kelimelerden “özelleştirilmek” gibi on beş harfin yan yana gelmesiyle türetilen sözcüklere kadar yaklaşık 700 kadar kelime ö harfi ile başlamaktadır.
Ö İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede ö ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 58’dir. Aşağıda vermiş olduğumuz listeden bu kelimelerin tümüne ulaşabilirsiniz. İşte, ö ile başlayan 4 harfli kelimeler:
- öbek, öbür, öçlü, ödem, ödev, ödül, ödün, öfke, öğle, öğün, öğür, öğüt, ökçe, ökse, öküz, ölçü, ölet, ölme, ölük, ölüm, ölüş, ömür, önce, öncü, önel, önem, öpme, öpüş, örek, ören, örfi, örge, örgü, örme, örtü, örük, örüm, örüş, öşür, ötme, ötre, ötüş, öveç, övgü, övme, övüş, öykü, öyle, özek, özel, özen, özet, özge, özgü, özlü, özne, özür, özüt.
Ö İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Türk dilinde ilk harfi ö olan ve 5 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş olan 63 kelime bulunmaktadır.
- öbürü, ödeme, ödlek, ödünç, öğlen, öğrek, öksüz, ölçek, ölçer, ölçme, ölçüm, ölçün, ölçüş, ölçüt, ölgün, ölmek, ölmez, ölmüş, öncel, öncül, önder, öneri, öneze, önlem, önlük, önsel, öpmek, örcin, ördek, öreke, örgen, örgün, örgüt, örmek, örnek, örtme, örtük, örtüş, örücü, örülü, öteki, ötmek, ötücü, ötürü, övmek, övücü, övünç, özalp, özbek, özdek, özden, özdeş, özeme, özenç, özeni, özerk, özgül, özgün, özgür, özlem, özlük, öznel, özsel.
Ö İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türkçede ö harfi ile başlayan 6 harfli kelimelerin sayısı 89’dur ve bu kelimelerin tamamı şu şekildedir:
- öbürkü, ödemek, ödemiş, ödemli, ödence, ödenek, ödeniş, ödenme, ödenti, ödeşme, ödetme, ödevli, ödüncü, ödünlü, öfkeli, öglena, öğreti, öğürme, öğürtü, öğürüş, öğütçü, öğütme, öğütüş, ökçeli, ökelik, ökseme, ölçmek, ölçücü, ölçülü, ölüevi, ölülük, ölümlü, ölünme, ömerli, ömürlü, önayak, önceki, önemli, önerge, öneriş, önerme, önerti, öngörü, önleme, önsezi, öpücük, öpülme, öpüşme, örgücü, örgülü, örtbas, örtmek, örtülü, örülme, örülüş, örümce, örüntü, östaki, öşürcü, ötleği, ötümlü, ötürme, ötürük, ötüşme, övgücü, övülme, övülüş, övünce, övünek, övünme, övüntü, öykücü, öylece, öylesi, özbeöz, özcesi, özelik, özemek, özenci, özeniş, özenli, özenme, özenti, özezer, özgeci, özleme, özünlü, özürlü, özveri.
Ö ile Başlayan İngilizce Kelimeler
Birçok batı dilinde olduğu gibi İngilizcenin de yazıya dökülmesinde kullanılmakta olan Latin alfabesinde, “ç, ğ, ö, ş, ı ve ü” harfleri yer almamaktadır. Bu sebeple İngilizce bir kelimenin başında, ortasında ve sonunda ö harfi bulunmamaktadır.