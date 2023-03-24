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Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde en az kullanılan harfler sınıfında yer alan ö harfi birçok kelimenin ilk harfi olarak görev yapmaktadır. Peki, ö ile başlayan kelimeler nelerdir? Ö ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, ö harfi ile başlayan kelimeler hakkında merak edilen tüm detaylar...

Ö Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde o harfinden sonra, p harfinden ise öne gelen ve ünlü bir harf olan ö; birçok kelimenin ortasında ve sonunda yer alabildiği gibi sözcüklerin ilk harfi olarak da karşımıza çıkmaktadır. “Öcü” ve “örf” gibi 3 harften meydana gelen kelimelerden “özelleştirilmek” gibi on beş harfin yan yana gelmesiyle türetilen sözcüklere kadar yaklaşık 700 kadar kelime ö harfi ile başlamaktadır.

Ö İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ö ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 58’dir. Aşağıda vermiş olduğumuz listeden bu kelimelerin tümüne ulaşabilirsiniz. İşte, ö ile başlayan 4 harfli kelimeler:

öbek, öbür, öçlü, ödem, ödev, ödül, ödün, öfke, öğle, öğün, öğür, öğüt, ökçe, ökse, öküz, ölçü, ölet, ölme, ölük, ölüm, ölüş, ömür, önce, öncü, önel, önem, öpme, öpüş, örek, ören, örfi, örge, örgü, örme, örtü, örük, örüm, örüş, öşür, ötme, ötre, ötüş, öveç, övgü, övme, övüş, öykü, öyle, özek, özel, özen, özet, özge, özgü, özlü, özne, özür, özüt.

Ö İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türk dilinde ilk harfi ö olan ve 5 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş olan 63 kelime bulunmaktadır.

öbürü, ödeme, ödlek, ödünç, öğlen, öğrek, öksüz, ölçek, ölçer, ölçme, ölçüm, ölçün, ölçüş, ölçüt, ölgün, ölmek, ölmez, ölmüş, öncel, öncül, önder, öneri, öneze, önlem, önlük, önsel, öpmek, örcin, ördek, öreke, örgen, örgün, örgüt, örmek, örnek, örtme, örtük, örtüş, örücü, örülü, öteki, ötmek, ötücü, ötürü, övmek, övücü, övünç, özalp, özbek, özdek, özden, özdeş, özeme, özenç, özeni, özerk, özgül, özgün, özgür, özlem, özlük, öznel, özsel.

Ö İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede ö harfi ile başlayan 6 harfli kelimelerin sayısı 89’dur ve bu kelimelerin tamamı şu şekildedir:

öbürkü, ödemek, ödemiş, ödemli, ödence, ödenek, ödeniş, ödenme, ödenti, ödeşme, ödetme, ödevli, ödüncü, ödünlü, öfkeli, öglena, öğreti, öğürme, öğürtü, öğürüş, öğütçü, öğütme, öğütüş, ökçeli, ökelik, ökseme, ölçmek, ölçücü, ölçülü, ölüevi, ölülük, ölümlü, ölünme, ömerli, ömürlü, önayak, önceki, önemli, önerge, öneriş, önerme, önerti, öngörü, önleme, önsezi, öpücük, öpülme, öpüşme, örgücü, örgülü, örtbas, örtmek, örtülü, örülme, örülüş, örümce, örüntü, östaki, öşürcü, ötleği, ötümlü, ötürme, ötürük, ötüşme, övgücü, övülme, övülüş, övünce, övünek, övünme, övüntü, öykücü, öylece, öylesi, özbeöz, özcesi, özelik, özemek, özenci, özeniş, özenli, özenme, özenti, özezer, özgeci, özleme, özünlü, özürlü, özveri.

Ö ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Birçok batı dilinde olduğu gibi İngilizcenin de yazıya dökülmesinde kullanılmakta olan Latin alfabesinde, “ç, ğ, ö, ş, ı ve ü” harfleri yer almamaktadır. Bu sebeple İngilizce bir kelimenin başında, ortasında ve sonunda ö harfi bulunmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram