Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe 600 binden fazla kavram, terim ve sözcükten meydana gelmektedir. Peki, h ile başlayan kelimeler nelerdir? H ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...
H Harfi İle Başlayan Kelimeler
Sayıları 600 bini aşan kelimelerin içinde h harfi ile başlayan kelimelerin sayısı incelendiğinde, bu sayının 2000’inin üzerinde olduğunu görürüz. “Had” ve “hak” gibi 3 harften meydana gelen kelimeler ile “hareketlendirme” gibi on beş harfin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeler arasında bulunan 4, 5 ve 6 harfli kelimeleri ise yazımızın devamındaki ara başlıklarda bulabilirsiniz.
H İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede h harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 58’dir.
- hacı, hadi, hafi, hail, hain, haiz, haje, haki, hala, hale, halı, hali, halk, halt, hami, hamt, hane, hani, hara, harç, hare, harf, harp, hars, hart, hasa, haşa, hata, hava, havi, haya, haza, heba, hece, hela, hele, herk, hınç, hınk, hırs, hırt, hibe, hile, hişt, hiza, hobi, hoca, hona, hopa, hora, hoşt, höst, huni, hurç, huri, huşu, hüda, hüma.
H İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Türk dilinde h harfi ile başlayan ve beş harften oluşan 250’nin üzerinde kelime olduğu bilinmektedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimizin listesi ise şu şekildedir:
- habbe, habis, hacet, hacim, hadde, hadım, hadis, hafız, hakça, hakem, hakim, halat, halay, halef, halim, halis, halka, hamsi, hamur, hamut, hangi, hanım, hanut, haraç, haram, harap, hasar, hasat, hasbi, hasar, hasat, hasbi, hassa, haşin, hatim, hatta, hatun, havlu, havuç, havuz, hedef, heder, helva, hemen, herze, hesap, heves, heybe, heyet, hırbo, hırka, hırlı, hısım, hışım, hızma, hicap, hicaz, hiciv, hicri, hilaf, hilal, hilat, hisse, hissi, horon, horoz, hödük, höyük, hudut, hukuk, humus, hurda, hurma, hüküm, hülle, hülya, hüner, hüzün.
H İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türkçede 6 harfli olup da h harfi ile başlayan 200’e yakın kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkanlar ise şu şunlardır:
- hademe, hadise, hafıza, haksız, halhal, halıcı, halife, hallaç, halsiz, halter, hançer, handan, hanefi, haneli, harami, harika, harita, hasıla, hasılı, haslet, hasret, hassas, haşere, haşhaş, haşlak, haşmet, hatalı, hatıra, hatime, hattat, havacı, havale, havalı, hayali, hayati, hayret, hayvan, hazine, hececi, heceli, hediye, hektar, hepçil, hepten, hepyek, hercai, heybet, heyhat, hırsız, hırslı, hırvat, hicran, hicret, hiçten, hiddet, hikaye, hileli, hilkat, hilvan, hisset, hissiz, hitabe, hizmet, hoşluk, hoşnut, hoyrat, hurafe, hususi, huysuz, hürlük, hürmet, hüsran, hüthüt.
H İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizce h harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 10 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu kelimelerden bazılarını, anlamlarıyla beraber aşağıdaki listemizde görebilirsiniz:
- Heaven: Cennet
- Hot: Sıcak
- Holly: Kutsal
- Handsome: Yakışıklı
- Husband: Koca
- Horror: Korku
- Hungry: Aç
- Hunter: Avcı
- Highway: Otoyol
- Hello: Merhaba