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Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe 600 binden fazla kavram, terim ve sözcükten meydana gelmektedir. Peki, h ile başlayan kelimeler nelerdir? H ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...

H Harfi İle Başlayan Kelimeler

Sayıları 600 bini aşan kelimelerin içinde h harfi ile başlayan kelimelerin sayısı incelendiğinde, bu sayının 2000’inin üzerinde olduğunu görürüz. “Had” ve “hak” gibi 3 harften meydana gelen kelimeler ile “hareketlendirme” gibi on beş harfin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeler arasında bulunan 4, 5 ve 6 harfli kelimeleri ise yazımızın devamındaki ara başlıklarda bulabilirsiniz.

H İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede h harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 58’dir.

hacı, hadi, hafi, hail, hain, haiz, haje, haki, hala, hale, halı, hali, halk, halt, hami, hamt, hane, hani, hara, harç, hare, harf, harp, hars, hart, hasa, haşa, hata, hava, havi, haya, haza, heba, hece, hela, hele, herk, hınç, hınk, hırs, hırt, hibe, hile, hişt, hiza, hobi, hoca, hona, hopa, hora, hoşt, höst, huni, hurç, huri, huşu, hüda, hüma.

H İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türk dilinde h harfi ile başlayan ve beş harften oluşan 250’nin üzerinde kelime olduğu bilinmektedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimizin listesi ise şu şekildedir:

habbe, habis, hacet, hacim, hadde, hadım, hadis, hafız, hakça, hakem, hakim, halat, halay, halef, halim, halis, halka, hamsi, hamur, hamut, hangi, hanım, hanut, haraç, haram, harap, hasar, hasat, hasbi, hasar, hasat, hasbi, hassa, haşin, hatim, hatta, hatun, havlu, havuç, havuz, hedef, heder, helva, hemen, herze, hesap, heves, heybe, heyet, hırbo, hırka, hırlı, hısım, hışım, hızma, hicap, hicaz, hiciv, hicri, hilaf, hilal, hilat, hisse, hissi, horon, horoz, hödük, höyük, hudut, hukuk, humus, hurda, hurma, hüküm, hülle, hülya, hüner, hüzün.

H İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harfli olup da h harfi ile başlayan 200’e yakın kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkanlar ise şu şunlardır:

hademe, hadise, hafıza, haksız, halhal, halıcı, halife, hallaç, halsiz, halter, hançer, handan, hanefi, haneli, harami, harika, harita, hasıla, hasılı, haslet, hasret, hassas, haşere, haşhaş, haşlak, haşmet, hatalı, hatıra, hatime, hattat, havacı, havale, havalı, hayali, hayati, hayret, hayvan, hazine, hececi, heceli, hediye, hektar, hepçil, hepten, hepyek, hercai, heybet, heyhat, hırsız, hırslı, hırvat, hicran, hicret, hiçten, hiddet, hikaye, hileli, hilkat, hilvan, hisset, hissiz, hitabe, hizmet, hoşluk, hoşnut, hoyrat, hurafe, hususi, huysuz, hürlük, hürmet, hüsran, hüthüt.

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce h harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 10 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu kelimelerden bazılarını, anlamlarıyla beraber aşağıdaki listemizde görebilirsiniz:

Heaven: Cennet

Hot: Sıcak

Holly: Kutsal

Handsome: Yakışıklı

Husband: Koca

Horror: Korku

Hungry: Aç

Hunter: Avcı

Highway: Otoyol

Hello: Merhaba

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram