Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Hollanda

İstanbul Modern’in 2012’den beri düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” programı, bu yıl Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle devam ediyor.

Rotterdam’daki Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin eski direktörü Sjarel Ex, 14 Mayıs Çarşamba günü “Müzeler ve Depolar için Yeni Bir Tipoloji” başlıklı konuşmasında, müzelerin koleksiyonlarını toplumla daha etkin şekilde buluşturma sorumluluğuna odaklanıyor. Programın ikinci konuğu ise, 27 Mayıs Salı günü Amsterdam’daki Stedelijk Müzesi’nin direktörü Rein Wolfs olacak.

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Sjarel Ex

İstanbul Modern’de 2012 yılında “La La La İnsan Adımları” sergisinin de küratörlüğünü üstlenen Sjarel Ex, bu kez bilgi ve deneyimlerini Türkiye’deki müze profesyonelleri ve izleyicileriyle paylaşıyor. Ex, Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin koleksiyonunu, 2021’de inşa edilen ve ziyarete açık ilk sanat deposu olan Depot Museum Boijmans Van Beuningen’de (Depot) aracılığıyla kamuyla buluşturan isim olarak tanınıyor.

Söyleşi öncesinde, projeyi başlatan Sjarel Ex ve yapının mimarlığını üstlenen MVRDV’nin kurucularından Winy Maas’ın anlatımıyla şekillenen DEPOT – Reflecting Boijmans adlı belgeselin de gösterimi yapılacak. Sonia Herman Dolz’un yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, Depot’nun kuruluş sürecini anlatıyor.