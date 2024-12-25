2024'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
3 dijital müzik platformu, 2024'ün 'En'lerini açıklayarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıcıları duyurdu. Muud, Fizy ve Spotify'da Türkiye'de bu yıl da en çok dinlenen şarkıcı Semicenk oldu
Dijital müzik platformu Muud, 2024'ün en çok dinlenenlerini yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud'da, 2024'ün en çok dinlenen şarkıları, şarkıları, albümleri ve indirilen şarkıları ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.
2024'te Muud'da; 26 yaşındaki Semicenk sahne adlı Cenk Baş, hem en çok dinlenen yerli şarkı kategorisinde hem de en çok dinlenen Türk erkek şarkıcı kategorisinde birinci olurken, Zeynep Bastık en çok dinlenen Türk kadın şarkıcı listesinde zirvede yer aldı. Yabancı şarkıcılarda ise Eminem yılın en çok dinlenen yabancı erkek şarkıcı kategorisinde birinci olurken Billie Eilish ise en çok dinlenen yabancı kadın şarkıcı oldu.
İkilem, Muud listelerinde bu yıl en çok dinlenen grup olarak ilk sıraya adını yazdırdı. Listelerin rap kategorilerinde en çok dinlenen erkek şarkıcı BLOK3, en çok dinlenen kadın şarkıcı ise M Lisa oldu.
Fizy'de 2024'ün en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkısı Zeynep Bastık’tan 'Lan' oldu.
Bir diğer dijital müzik platformu olan Spotify’da 2024 boyunca en çok dinlenenler ise şöyle;
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar;
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar;
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler;
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın şarkıcılar;
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler;
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkıcılar;
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar;
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler;
SEMİCENK HAKKINDA
Sahne adıyla Semicenk olarak tanınan Cenk Baş, 1998'de Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaya geldi. Baş, anne tarafından Adana, Baba tarafından aslen Ordulu.
İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021'in Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu şarkıyla tanınan biri haline geldi.
Fotoğraflar: İHA, AP