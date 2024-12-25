Muuh ve Spotify'da 2024'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu

Muuh ve Spotify'da 2024'ün en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu

Dijital müzik platformu Muud, 2024'ün en çok dinlenenlerini yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud'da, 2024'ün en çok dinlenen şarkıları, şarkıları, albümleri ve indirilen şarkıları ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

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2024'te Muud'da; 26 yaşındaki Semicenk sahne adlı Cenk Baş, hem en çok dinlenen yerli şarkı kategorisinde hem de en çok dinlenen Türk erkek şarkıcı kategorisinde birinci olurken, Zeynep Bastık en çok dinlenen Türk kadın şarkıcı listesinde zirvede yer aldı. Yabancı şarkıcılarda ise Eminem yılın en çok dinlenen yabancı erkek şarkıcı kategorisinde birinci olurken Billie Eilish ise en çok dinlenen yabancı kadın şarkıcı oldu.

REKLAM İkilem, Muud listelerinde bu yıl en çok dinlenen grup olarak ilk sıraya adını yazdırdı. Listelerin rap kategorilerinde en çok dinlenen erkek şarkıcı BLOK3, en çok dinlenen kadın şarkıcı ise M Lisa oldu. Fizy'de 2024'ün en çok dinlenen şarkıcısı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkısı Zeynep Bastık’tan 'Lan' oldu. Bir diğer dijital müzik platformu olan Spotify’da 2024 boyunca en çok dinlenenler ise şöyle;

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar; SemicenkLvbel C5Sezen AksuBLOK3UZIAti242MotiveHande YenerDedublümanÇakal 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar; CISTAK - Era7capone, Batuflex, NarcoLan - Zeynep BastıkDOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5Sezen Aksu - Lvbel C5Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman TinSen Bilmezsin - DedublümanSUBMARINER - AKDO, Lvbel C5Yansıma - Derya Uluğ, Asil GökRenklensin - ReynmenDale Don Dale - ElMusto 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler; REKLAM Manifesto - Ati2427EDI - Era7caponeEL CHAVO - UZIOBSESİF - BLOK3ROMANTİK - MotiveFatih - Mabel MatizKan - UZINefes - Derya UluğYaramızda Kalsın - Onur Can ÖzcanSilah Gibi - Cash Flow 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın şarkıcılar; Sezen AksuHande YenerGülşenSimgeMelike ŞahinSertab ErenerEbru GündeşZeynep BastıkBengüDerya Uluğ 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler; Kendine İyi DavranOrtamlarda Satılacak BilgiHayalhanem PodcastMeksika AçmazıMerdiven Altı TerapiTerapist KoltuğuHikayeden AdamlarPortal ile YansımaPsikopatikaBarış Özcan ile 111 Hz 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkıcılar;

Taylor SwiftThe WeekndBad BunnyDrakeBillie EilishTravis ScottPeso PlumaKanye WestAriana GrandeFeid 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar; Espresso - Sabrina CarpenterBeautiful Things - Benson BooneBIRDS OF A FEATHER - Billie EilishGata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy SwimsEnd of Beginning - DjoToo Sweet - HozierOne Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The WeekndCruel Summer - Taylor SwiftDie With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga 2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler; THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor SwiftHIT ME HARD AND SOFT - Billie EilishShort n’ Sweet - Sabrina CarpenterMAÑANA SERÁ BONITO - Karol Geternal sunshine - Ariana Grande1989 (Taylor’s Version) - Taylor SwiftSOS - SZALover - Taylor SwiftFireworks & Rollerblades - Benson BooneStarboy - The Weeknd SEMİCENK HAKKINDA Sahne adıyla Semicenk olarak tanınan Cenk Baş, 1998'de Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaya geldi. Baş, anne tarafından Adana, Baba tarafından aslen Ordulu. İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021'in Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu şarkıyla tanınan biri haline geldi.

Fotoğraflar: İHA, AP