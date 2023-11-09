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        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Müstezat Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimi Müstezat Özellikleri ve Örnekleri Neler, Ne Demek?

        Müstezat Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimi Müstezat Özellikleri ve Örnekleri Neler, Ne Demek?

        İster Halk edebiyatı ister Divan edebiyatı isterse de İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olsun, şairler tarafından kaleme alınan şiirler, ortak özellikler gösterirler ve bu özellikler de o şiirlerin nazım biçimlerini belirlerler. Bir şiiri meydana getiren ölçü ve kafiye şekilleri, dize ve uyakların belirli bir düzene göre sıralanması o şiirin nazım biçiminin ne olduğunu bizlere göstermektedir. Bugünkü yazımızın konusu olan müstezat da Divan edebiyatında kullanılan nazım biçimleri arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 21:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:05
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        Müstezat Nedir?
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        Kelime anlamı olarak “artmış, çoğalmış” gibi anlamlara gelen müstezat terimi, gazelin özel bir biçimi olarak dikkat çekmektedir. Peki, Divan edebiyatına has bir nazım biçimi olan müstezat ne demek? Bir müstezat türü olan serbest müstezat nedir? İşte, tüm detaylar…

        Müstezat Nedir?

        Müstezat teriminin tanımını yapmadan önce, Divan edebiyatında kullanılan nazım biçimlerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Divan edebiyatında kullanılan ve sayıları toplam 12 olan nazım biçimleri; bentlerle kurulan, beyitlerle kurulan ve dörtlüklerle kurulan nazım biçimleri olarak 3 temel başlık altından incelenmektedir.

        Musammat, terkib-i bend, terci-i bend bentler ile kurulan nazım biçimleri arasında; rubai, tuyuğ, şarkı ve murabba dörtlükler ile kurulan nazım biçimleri arasında; gazel, kaside, mesnevi, kıt’a ve bugünkü yazımızın konusun olan müstezat da beyitler ile kurulan nazım biçimleri arasında yer almaktadır.

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        Peki, beyitler ile kurulan nazım biçimlerinden bir tanesi olan müstezat ne demek? Müstezat; kelime anlamı olarak çoğalmış anlamına gelen bir nazım biçimi olup, uzun ve kısa dizelerden meydana gelen bir nazım biçimidir. Gazelin özel bir biçimi olarak değerlendirilen müstezatlar da gazelin her dizesine bir de kısa bir dize eklenmektedir.

        Divan edebiyatına has bir nazım biçimi olan müstezat teriminin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

        • Gazelden türemiş bir nazım şeklidir.
        • Uzun dizelere eklenen kısa dizelere ziyade adı verilmektedir.
        • Eklenen bu kısa dizeler ile esere hoş ve estetik bir ahenk katılmak istenmiştir.
        • Aşk ve güzellik gibi kavramlar işlenmektedir.
        • Uzun dizelerin ardından gelen kısa dizeler, kendinden önceki uzun dizelerin anlatımını pekiştirirler.

        Müstezat Örnekleri

        Bir önceki ara başlığımızda tanımını yapmış olduğumuz müstezat teriminin örneklerine yazımızın devamında ulaşabilirsiniz:

        Örnek:

        Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın

        Zabt eyle dehanın

        Hançer gibi deldi ciğerim tığ-ı zebanın

        Te'sir-i lisanın

        Ah etse nola bülbül-i dil meşhedim üzre

        Ta mahşer olunca

        Çok çekti gam-ı harını gül-zar-ı cihanın

        Bu bağ-ı fenanın

        İzzet ne şeker çiğnedi tutî gibi bilmem

        Açmış yeni bir söz

        Reşk ile sulandı yine ağzı şu'aranın

        Sınf-ı husemanın

        Serbest Müstezat Nedir?

        Serbest müstezat; 19. yüzyılın sonlarında özellikle Servet-i Fünuncular tarafından geliştirilmiş bir nazım biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Divan edebiyatında yer alan klasik müstezattan farklı olarak hem aruz hem de hece ölçüsü kalıpları ile yazılabilen bu nazım biçiminde kafiyenin düzenlenişi de şairin inisiyatifine bırakılmıştır.

        Sahip olduğu özellikler açısından klasik müstezadın daha serbest bir biçimi olarak öne çıkan serbest müstezadın en başarılı örneklerini Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim gibi şairler vermişlerdir.

        Aşağıda bir kısmını vermiş olduğumuz Tevfik Fikret’in Ömr-i Muhayyel şiiri, serbest müstezat nazım biçiminde yazılmıştır:

        Örnek:

        Bir ömr-i muhayyel...Hani gülbünler içinde

        Bir kuşcağızın ömr-i baharisi kadar hoş;

        Bir ömr-i muhayyel...Hani göllerde, yeşil, boş

        Göllerde, o safiyet-i vecd-aver içinde

        Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel

        Bir ömr-i muhayyel!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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