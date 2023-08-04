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        Haberler Gündem Mustafa Sarıgül, Habertürk’te soruları yanıtlıyor

        Mustafa Sarıgül, Habertürk’te soruları yanıtlıyor

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Habertürk TV'de Enine Boyuna programında Hülya Hökenek ile Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 21:12
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        Mustafa Sarıgül, Habertürk'te soruları yanıtlıyor
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Habertürk TV’de Enine Boyuna programında Hülya Hökenek ile Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor...

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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

        Benim atalarımın, dedelerimin bana öğrettiği şu: Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur. Değişim isteyen arkadaşlar CHP’nin yapısını bilmezler. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Genel başkanlık yapmış isimler her zaman konuşabilir ama bunun basına yansımasını doğru bulmam. Yüzde 48 oy, 2 oy daha alınsa değişim isteyen arkadaşların hepsi bir noktaya gelmişti ve Kılıçdaroğlu için "Ne iyi yaptı" diyeceklerdi. Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız. Özgür Bey'i severim benim burada söylediğim kişilerle ilgili değil.

        "DEĞİŞİM İSTEMENİN ŞARTLARI VARDIR"

        (İmamoğlu’nun "Ajandam var" sözlerinin anımsatılması üzerine) Benim ajandam CHP’nin ilkeleri. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir. Benim bir kariyer hesabım yok. Benim orada kastettiğim ("Gel aslan parçası" ifadesinin sorulması üzerine) Ekrem Bey'in şahsi değil. Kılıçdaroğlu’nu haksız yere eleştirenler var. Değişim istemenin şartları vardır. 1973 yılında koca Ecevit İsmet Paşa'ya karşı mücadele yaptı. İstanbul İl Kongresi oldu. Önünü ilikledi dedi ki: Ben aday oluyorum.

        "CHP'Yİ YIPRATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

        Ben şu anda CHP'nin ırgatıyım, çobanıyım. Çoban demek en güvenilir kişi demek. Şu anda CHP'de aktif siyaset yapanlar içinde en eski çalışma yapan benim. ( Genel başkanlığı hedefliyor mu)Ben bu yarışa daha önce çıktım sayın Baykal'a karşı kaybettim. Benim böyle bir hedefim söz konusu değil. CHP'nin saygın bir şekilde atlatarak yerel seçimlere hazırlanmasını sağlamak. Benim siyasi hedef yok. Toplantıların kamuoyuna yansımaması lazım. İnsanlar hazırlanabilir ama bunu basın huzurunda yapmaz. CHP'de herkesin aday olma hakkı var ama kişisel ihtirasları için CHP'yi yıpratmaya kimsenin hakkı yok.

        Ayrıntılar geliyor...

        #HABER
        #mustafa sarıgül
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