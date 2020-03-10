10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli hakkında yer alan iddiaları nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sandal'ın, 1 Ocak 2020'de yayınlanan kitabının 1. baskısında Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı, huzur ve sükununu bozduğu ve ismini rızası dışında kullanarak hukuka aykırı yayınladığı belirtildi.
Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
Samyeli ile Sandal arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı vurgulanan dilekçede, kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi.
Dilekçede, Sandal'ın gerek kitabında kullandığı ifadeler gerekse de sonrasında yaptığı açıklamalarla Samyeli'nin kendisiyle bir ilişki yaşadığı izlenimi yaratarak yalan beyanlarıyla Samyeli'yi küçük düşürdüğü, onurunu kırdığı, toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedelediği dile getirildi.
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