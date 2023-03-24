Mustafa Muhammed, Fransa'da kalacak mı?

Gelecek sezon kadrosu için çalışmalara başlayan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de kiralık futbolcular. Geçen yaz aylarında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mustafa Muhammed ile Olimpiu Morutan'ın mevcut kulüplerindeki performansları, sarı-kırmızılıların gelecek planları için önem arz ediyor. Serie B ekiplerinden Pisa'da top koşturan Olimpiu Morutan gibi satın alma opsiyonuyla birlikte kariyerine Ligue 1'de Nantes forması altında devam eden Mustafa Muhammed, sezon başında etkili bir performans gösterse de Andy Delort transferi sonrasında ikinci planda kaldı. Nantes'ın milli ara öncesinde oynadığı son iki maçta 1 gol atan ve 1 golün de içinde bulunarak gündeme gelen Mısırlı futbolcunun durumunu Fransa'da yayın yapan SoFoot'un Nantes muhabiri Jeremie Baron'a sorduk.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI" Mısırlı futbolcunun transferi öncesinde Fransız futbolunda bilinen bir isim olmadığını dile getiren Baron, "Mustafa'yı Nantes'ta tanıyan pek yoktu. Transferi sonrasında özellikle Olympiakos'a attığı gol onun bilinmesini sağladı. İlk zamanlarda bazen bir maça 1 gol ve 1 asist sığdırırken bazı karşılaşmalarda gol atamasa da kalitesini sergiledi" ifadelerini kullandı.

"BLAS İLE İYİ ANLAŞIYORLAR" 25 yaşındaki golcünün taraftarlar arasında büyük bir desteğe sahip olduğunu ve mücadeleci ruhunun takdir gördüğünü belirten Baron, "Mustafa ilk 11'deki yerini kaybetti. Topla buluştuğu maçlarda iyi performans sergiliyor ancak bazı maçlarda pozisyona giremediğini görüyoruz. Özellikle Ludovic Blas ile oynadığında gol bölgesinde daha etkili oluyor. Blas, Nantes'ın en iyi futbolcusu ve onunla iyi bir uyum yakaladı" dedi.

DELORT TRANSFERİ SONRASINDA İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ Nantes, 30 Ocak 2023'te Nice'in Cezayirli santrforu Andy Delort'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransa basınında yer alan haberlere göre Nantes, kümede kalırsa Nice ile yapılan anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Ouest-France'a göre bu maddenin bedeli 5 milyon Euro. "ROTASYONDA İKİNCİ SIRAYA GERİLEMİŞ DURUMDA" Fransa futbolunun son yıllardaki önemli santrforlarından biri olan Delort'un transferi sonrasında kulüp içindeki yerini değerlendiren Baron, "Muhammed rotasyonda ikinci sıraya gerilemiş durumda ve forma için Ignatius Ganago'yla yarışıyor. Diğer yandan Delort'un sakatlık problemi var. Ya sık sık maç kaçırıyor ya da formsuz oluyor" yorumunda bulundu.

Ouest-France'ta geçen haftalarda çıkan habere göre takımın teknik direktörü Antoine Kombouare, 2022 Dünya Kupası arasında Mustafa Muhammed'in konsantrasyonundan şikayet etti. Bu sürecin ardından Delort transfer edilirken Mısırlı futbolcunun ülkesini ve ailesini özlediği dile getirildi. "KOMBOUARE İLE MUHAMMED'İN İYİ ANLAŞAMADIĞI ORTADA" Mustafa Muhammed'in ilk 11'de üst üste üç maça çıkma fırsatının bulunmamasına rağmen (9 gol 5 asist) takımın en skorer futbolcusu olmasına vurgu yapılırken "Kombouare'nin Mustafa ile iyi anlaşamadığı açıkça görülüyor" diyor Baron. "Mustafa, Nantes'a kulübün gayri resmi sportif direktörü Mogi Bayat aracılığıyla transfer oldu. Kombouare ve Bayat arasında gerilim var. Kulüp içinde iki klik arasında bir 'iç savaş' var ve Kombouare'nin görevinde kalması durumunda Nantes'ın opsiyonu kullanıp kullanmayacağını kestirmek zor"

Ouest-France, Mustafa Muhammed'in Nantes kariyerinin, Kara Avrupası'nda geçirdiği ilk deneyim olmasına, dil bilmemesine rağmen penaltı kullanmadan ulaştığı gol ve asist sayısının tatmin edici olduğunu vurgularken Baron da Mısırlı golcünün Nantes'a tam anlamıyla adapte olamadığını dile getiriyor. Nantes, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 250 bin Euro öderken iki kulüp arasındaki anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu var. Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirime göre bu opsiyon hakkı, 15 Haziran 2023'e kadar geçerli.

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