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Mustafa Mert Koç: Melisa Aslı Pamuk dünyanın en güzel şeyi!

Mustafa Mert Koç: Melisa dünyanın en güzel şeyi!

Önceki gün Melisa Aslı Pamuk ile objektiflere yansıyan Mustafa Mert Koç, muhabirlerin, "Sevgilinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, "Melisa bence dünyanın en güzel şeyi..." dedi

11.04.2022 - 15:54 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç çifti, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

    El ele alışverişe çıkan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzisyenliğe adım attığını söyleyen Koç, "1 ay sonra yeni bir şarkım çıkacak. Onun heyecanı var. Sözler bana ait, bu yeteneğimi de yeni keşfettim." dedi.

  • "MELİSA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

    Muhabirlerin, "Melisa Hanım’ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna yanıt veren Mustafa Mert Koç, "Bence dünyanın en güzel şeyi..." ifadelerini kullandı.

    Projelerinden söz eden Pamuk da, "Çok güzel bir diziydi bence, ilk sezonu bitmek üzereyiz. Yeni sezonu da çekeceğiz." açıklamasını yaptı.

  • "TANIŞMA HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

    Daha önce gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz." açıklamasını yapmıştı.

  • "EVLİLİK İÇİN DAHA ÇOK ERKEN!"

    Melisa Aslı Pamuk, "Evlilik" sorularına, "Daha çok erken." yanıtını verirken, Mustafa Mert Koç ise, "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki. İşimize odaklandık." ifadelerini kullanmıştı.

  • AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Pamuk'un kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikteliği iki ay önce Bodrum'da belgelenmişti. Bitez'e demirleyen aşıklar, tatilin tadını çıkarmıştı.

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