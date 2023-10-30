Muslera'ya yeni sözleşme teklifi
Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti
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Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.
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Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
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Sarı kırmızılılar, takımdaki birçok futbolculunun sözleşmesinde iyileştirme veya uzatma yapmayı hedefliyor.
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Yeni sözleşme görüşmeleri süren oyunculardan biri de Fernando Muslera... Uruguaylı kalecinin mukavelesi, sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmeyi planlıyor.
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Fernando Muslera, Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Yönetim, 37 yaşındaki kalecinin maaşında indirim yaparak anlaşmayı istiyor. Muslera'nın da bu konuya sıcak baktığı bildiriliyor..
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Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti.
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Uruguaylı file bekçisi, 475 maçta terlettiği Galatasaray formasıyla 6 lig şampiyonluğu yaşadı.