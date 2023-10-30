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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Muslera'ya yeni sözleşme teklifi - Galatasaray Haberleri

        Muslera'ya yeni sözleşme teklifi

        Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:42
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        • 1

          Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

        • 3

          Sarı kırmızılılar, takımdaki birçok futbolculunun sözleşmesinde iyileştirme veya uzatma yapmayı hedefliyor.

        • 4

          Yeni sözleşme görüşmeleri süren oyunculardan biri de Fernando Muslera... Uruguaylı kalecinin mukavelesi, sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmeyi planlıyor.

        • 5

          Fernando Muslera, Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Yönetim, 37 yaşındaki kalecinin maaşında indirim yaparak anlaşmayı istiyor. Muslera'nın da bu konuya sıcak baktığı bildiriliyor..

        • 6

          Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti.

        • 7

          Uruguaylı file bekçisi, 475 maçta terlettiği Galatasaray formasıyla 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

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