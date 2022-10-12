Musk'tan Yanmış Saç kokusu!

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SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, diğer şirketi The Boring Company aracılığıyla ilginç bir ürünü piyasaya sürdü.

The Boring Compnay “Burnt Hair” yani “Yanmış Saç” adıyla yeni bir parfümü satışa sundu. Elon Musk “Dünyanın en güzel kokusu” olarak lanse ettiği parfümün satışa sunulmasının ardından Twitter biyografisini “parfüm satıcısı” olarak güncelledi.

Musk yeni ürünü ilk kez 9 Ekim’de “Yakında The @BoringCompany’den geliyor” diyerek duyurmuştu. Musk, soyadı için “benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” diye yazdı. Musk, dünyaca ünlü milyarderin soyadı olmakla berbaer ‘misk otu’ anlamına geliyor. Misk özü çeşitli üreticiler tarafından parfümlerde kullanılıyor.

Musk'ın altyapı ve tünel inşaat hizmetlerini satmayı amaçlayan girişimlerinden biri olan The Boring Company aracılığıyla satışa çıkan parfümün sloganı ise “iğrenç arzunun özü” oldu.

Ürünün satışa çıktığı web sitesinde kim olduğu açıklanmayan referanslarda ise, "Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan", "Bir kalabalığın içinde öne çıkın!, Havaalanında yürürken fark edilin" ifadeleri yer alıyor.

Dün satışa çıkan parfümün fiyatı ise 100 dolar olarak belirlendi. Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre ödeme kripto dahil farklı şekillerde yapılabiliyor.

Musk, ürünün satışa çıkmasının ardından ilk olarak “5000’den fazla Burnt Hair şişesi satıldı!” diye tweet attı. Son güncellemesi ile bu rakamın 10.000'e ulaştığını bildirdi. Yani şu ana kadar parfümden 1 milyon dolar ciro elde etti.