Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Üçevler yolunda kar kalınlığının 5-6 metreyi bulması ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılıyor.



İHA'nın haberine göre, köyüne gitmeye çalışan Osman Çete isimli vatandaş, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Üçevler grup köy yolunun açılmakta olduğunu söyledi. Günlerdir kar yağışının sürdüğünü kaydeden Çete, "2-3 gündür süren bu kar yağışından dolayı şu anda kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi göstermektedir. İl Özel İdaresi ekipleri bir çığ tehlikesi yaşadı. Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışılıyor" dedi.

EKİPLER ÇIĞ TEHLİKESİ YAŞADI

İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, Üçevler grup köy yolunda karla mücadele yaptıklarını belirterek, “Büyük bir hızla çalışıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçiyor. 2 kepçe ile çalışıyoruz. Yarım saat önce bir çığ tehlikesi geçirdik. Allah'a çok şükür zayiatsız o çığ tehlikesini atlattık. Bir aksilik olmazsa Üçevler'e ulaşabiliriz" diye konuştu.

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISI

Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülmesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Hakkari'de 6, Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Hakkari'de ve Muş'ta 2 ve Bitlis'te 0 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.