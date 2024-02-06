Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi bu kez 'Aşk Mevsimi'nde buluştu

Ali Tanrıverdi - Dilan Çiçek Deniz - Murat Şeker

"HİKÂYESİ FORMÜL DEĞİL"

Son yıllarda aşk filmleri çok fazla çekilmiyor, neden böyle oldu?

Murat Şeker... Bunun toplumsal nedeni; tutkular ve tüketim toplumunun bizde uyandırdığı bazı karışıklıklar. Sinemadaki nedeni ise belli bir gişenin üzerine çıkmanın zor oluşu. Son yıllarda Türk sinemasını domine eden türler; komedi filmleri ve biyografiler. Dolayısıyla bunun dışında bir tür filmi olarak aşk filmleri biraz ihmal edildi. Kötü romantik komediler, ucuz romantik komediler yapıldı dolayısıyla da aşk filmleri biraz ihmal edildi. Biz kendi açımızdan da bunu yaşadık. Ben ‘Aşk Tutulması’ filmini 2008’de yapmıştım. 30 yıl sonra Türk sinemasındaki ilk romantik komediydi. Gülşen Bubikoğlu - Tarık Akan filmlerinden sonra Türk sinemasında uzun bir boşluk olmuştu. 2009’da ‘Aşk Geliyorum Demez’i yaptık ama bizi ‘Çakallarla Dans’a götüren süreç, ülkemizdeki eleştirel mizahın sinemada yok olmaya yüz tutmuş olmasıydı. Bunu biz yapmak istedik. Hem söyleyeceklerimiz ve rahatsız olduklarımız vardı hem de film öyle bir tuttu ki o döngünün içinden çıkamadık. Dolayısıyla ‘Aşk Mevsimi’ne biz de dört elle sarıldık. Çünkü kendi içimize biraz döndük. Böyle bir filme girince, şuraya da şöyle bir sahne yazalım, diyerek değil, gerçekten hissederek yazıyorsun, hissederek çekiyorsun. Bazı sahnelerde oyuncuların da bizim de gözlerimiz doldu. Özellikle Bozcaada atmosferinde, o duygu yoğunluğu hepimizi etkiledi. Film de öyle oldu ama dediğim gibi toplumsal olarak aşkların hızlı tüketilebilir olması, sinema sektöründe de aşk filmlerinin birkaç örneği dışında iş yapmıyor olması, ticariye bir getirisinin olmaması da etken. Biz ticari anlamda gişe performansı yapan filmler yaptığımız için bu filme odaklanırken, “Aşk filmi de bunu yapabilir. Niye yapmasın?” diyerek bu projeye başladık. Tabii en temelindeki amacımız doğru düzgün bir film yapmaktı. Eli yüzü düzgün, anlatımı iyi olan ve sadece bir formüle dayalı olmayan bir film yapmaktı.

Ali Tanrıverdi... Duyguların yönlendirdiği bir film, hikâyesi formül değil...