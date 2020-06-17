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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Murat Saygı, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan Saygı, sportif tarzı ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Mine Tugay ile Tarabya'da bisiklet sürerken görüntülenen Murat Saygı, muhabirlerin, "Bir birliktelik' diyebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Diyebilirsiniz! Çok magazinlerde anılmak istemiyorum ama evet, arkadaşlığımız devam ediyor.

Öte yandan Saygı, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra yürüyüşüne devam etti.