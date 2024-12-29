Murat Şahin: Bugünden sonra Sergen Yalçın'la görüşülecektir

HT Spor yorumcusu Murat Şahin, Beşiktaş'taki başkanlık seçimi ve Sergen Yalçın hakkında HT Spor ekranlarındaki 'Seçim Özel' programında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Murat Şahin'in yorumları:

"Bugünden sonra bir görüşme olacaktır. Bu görüşme olmadan çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Hocanın kesinlikle ocak ayında gelmem gibi bir talebi yok. Serdal Adalı ile 2-3 kez telefonla görüştü."

💥 "Sergen Yalçın'ın sadece Mayıs'ta gelirim gibi bir talebi olmadı."



🎙️ Murat Şahin: Bugünden sonra bir görüşme olacaktır. Bu görüşme olmadan çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Hocanın kesinlikle Ocak'ta gelmem gibi bir talebi yok. Serdal Adalı ile 2-3 kez telefonla görüştü. pic.twitter.com/aOSzKWHcix — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

Sergen Yalçın ile birlikte hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inandığını belirten Şahin, "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım? Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez." dedi.

💥 "Beşiktaş'ın hedefi bitmez."



🎙️@Muratsahin29: Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez. Bu güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş… pic.twitter.com/z6mPyId86R — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024

"TÜRKİYE KUPASI VE İKİNCİLİK HEDEFTİR!"

Murat Şahin, "Hem Türkiye Kupası hem de ligde 2. olmak birer hedeftir. Bunu sağlayabilecek güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş taraftarı sahaya tekrar çekebilmek." ifadelerini kullandı.