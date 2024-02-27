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        Haberler Gündem Murat Kurum mal varlığını açıkladı! Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum mal varlığı ne kadar?

        Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

        İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı. Habertürk'te canlı yayına katılan Kurum soruları yanıtladı. Programda İstanbullulara seslenen Murat Kurum, Mal varlığına ilişkin gelen soruya "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok." dedi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:54
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        AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Mehmet Yeşilkaya ile Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kurum, canlı yayında mal varlığını açıkladı. İşte, Murat Kurum'un mal varlığı...

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        MURAT KURUM MAL VARLIĞINI AÇIKLADI!

        Mehmet Akif Ersoy'un "Sayın Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı, siz de açıklamayı düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından Murat Kurum mal varlığını açıkladı. Hem bakanlık hem de milletvekilliği sürecinde düzenli olarak bildirmek zorunda olduğu için mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktardı.

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        "2 EVİM, 1 ARABAM VE BORCUM VAR!"

        Kurum; "Ankara'da ve İstanbul'da birer evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var." dedi.

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        MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

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        1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

        2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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