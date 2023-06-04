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Haberler Müzik Murat Evgin İspanya turnesinde - Magazin haberleri

Murat Evgin İspanya turnesinde

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, İspanya turnesine başladı

Giriş: 04.06.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Evgin İspanya turnesinde - Magazin haberleri
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Murat Evgin, İspanya turnesi kapsamındaki ilk konserini Malaga'da verdi. Malaga, Madrid ve Barcelona olmak üzere 3 şehirde 4 konser daha verecek olan Evgin, Malaga'da İngilizce, İspanyolca ve Türkçe şarkılar söyledi.

Murat Evgin'i izlemeye gelenler arasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen deprem felaketinde ülkemize yardımda bulunan İspanyol arama kurtarma ekibinin iletişim direktörü Juan Manuel Gomez Rama da vardı. Evgin ve Rama el ele tutuşarak dostluk fotoğrafı çektirdiler.

Murat Evgin, ayrıca konser günü Picasso Müzesi, Malaga Katedrali gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini de dolaştı.

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