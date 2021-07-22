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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Murat Cemcir, önceki gün İstinye Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Kurban Bayramı'nda tatile gitmek yerine İstanbul'da kalmayı tercih eden nadir ünlülerden olan Cemcir, kendisini görüntüleyen gazetecileri zafer işareti yaparak, poz verdi.

Yapımcı kimliği ile önümüzdeki günlerde projelerde yer almaya hazırlanan 44 yaşındaki Murat Cemcir, "İşler yolunda gidiyor. Bir dizi çekeceğiz" dedikten sonra yürüyüşüne devam etti.