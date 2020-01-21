21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, 'Baba Parası'nın Türkiye ve Avrupa'daki gala turnesi için uçak ve otomobille toplam 13.306 KM yol kat etti.
Ünlü oyuncuların havada ve karada geçirdiği süreleri toplarsak 2,6 gün yapıyor.
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Berlin'de başlayan Avrupa gala turnesinde gurbetçilerle buluşmanın heyecanının yanında iki farklı heyecan daha yaşadı.
MANGA'NIN KONSERİNE BASKIN DÜZENLEDİLER
Amsterdam'da Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'i güzel bir sürpriz bekliyordu.
Rüçhan Çamay'ın 'Para Para Para' adlı şarkısını 'Baba Parası' için yeniden yorumlayan ve klibinde rol alan maNga'nın Amsterdam'da konseri vardı.
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, maNga'nın konserine bir baskın düzenleyip sahne çıkarak 'Para Para Para'yı seslendirdi.
Ünlü oyuncuların sahneye çıkacağından haberi olmayan gurbetçilerimizin şaşkınlığı görülmeye değerdi.
FİLENİN SULTANLARINI HAVADA TEBRİK ETTİLER
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin bir sürpriz de Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yaptı.
Filenin sultanları, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in Türkiye'ye dönüş uçağı filenin sultanlarının uçağıyla aynı gündü ama saatleri farklıydı.
Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, filenin sultanlarını tebrik etmek için uçak saatlerini değiştirip yeni bilet alarak Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı başarılarından dolayı 11 bin metre yükseklikte tebrik etti.
ALMANYA - BELÇİKA - HOLLANDA'DAKİ GALA TURNESİNDEN İZLENİMLER
* Gurbetçiler, her gösterim öncesinde sahnede adeta küçük bir stand up gösterisi sergileyen Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e 'Baba Parası'nın ikincisi ve 'Düğün Dernek 3' için sipariş verdi.
* Yerlerinde olsam, bir sonraki filmlerinin gala turnesine yetkililerini davet ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunurdum.
Filmden önce ve sonra izleyicilerle isteyenlerle tek tek, isteyenlerle bir kaç kişilik toplu özçekim yapıldı. Tek tek de olsa toplu da olsa salonlardaki herkes ünlü oyuncularla özçekim yapma keyfini yaşadı.
* Turne boyunca en sevilen yemek Brüksel'de yenen midye ve dil balığı oldu.
Öyle ki 11 kişilik ekip, lokantanın midye stoğunu tüketti.
* Amsterdam'da gece yarısı açık lokanta bulma çabası geldi; Rotterdam dönüşünde Amsterdam'daki otele giriş yapıldıktan sonra Murat Cemcir'in 'Gidip bir yerlerde yemek yiyelim' cümlesinden hemen sonra ışık hızıyla minivana binildi.
Daha yolun başında herkes ne yemek istediğini söyledi.
İşin ilginç yanı herkesin farklı bir yemek istemesiydi.
Ellerde telefon lokanta arayışına girişildi.
Aranılan her yer, ya telefona cevap vermiyor veya 'Gelmeyin, az sonra kapatıyoruz' dedi.
Şehirde yaklaşık 45 dakika tur attıktan sonra gerilen sinirler patlamak üzereyken karşımıza bir Türk lokantası belirdi.
Minivana nasıl bir hızla binildiyse o hızla da inildi.
Adını daha önce hiç duymadığım bir et yemeği yendi.
Herkes o yemekten yerken "Gözünü sevdiğimin İstanbul'u. Sabaha kadar her çeşit lokanta açık" cümlesi sıkça sarf edildi.
AVRUPA'DA TÜRK FİLMLERİNE İLGİ NASIL?
Gurbetçilerimiz, Türk filmlerine oldukça büyük ilgi gösteriyor.
'Baba Parası'nın açılış rakamının Almanya'da Alman ve Hollywood filmleri arasında 6'ıncı sırada yer alması bu ilginin bir göstergesi.
Belçika'da ise 3'üncü sırada yer aldı.
AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN NÜFUSU
Almanya: 2 milyon
Arnavutluk:8 bin
Avusturya: 250 bin
Belçika:240 bin
Bosna Hersek:10 bin 700
Bulgaristan:60 bin
Çek Cumhuriyeti:3 bin 500
Danimarka: 75 bin
Fransa: 700 bin
Hollanda:500 bin
İngiltere (Birleşik Krallık): 400 bin
İrlanda: 4 bin 500
İspanya: 7 bin
İsveç: 62 bin 500
İsviçre: 130 bin
İtalya: 50 bin
Karadağ:2 bin
Kosova: 3 bin 500
Lüksemburg: Bin 600
Macaristan: 3 bin
Makedonya: 12 bin
Norveç: 21 bin
Polonya: 4 bin
Romanya: 13 bin
Yunanistan:25 bin
TOPLAM: 4 MİLYON 586 BİN 300 KİŞİ
* Kaynak: Dış İşleri Bakanlığı (6 Şubat 2019)
'BABA PARASI' TÜRKİYE GALA TURNESİ
1. TUR
İstanbul - Antalya (Uçak): 483 KM (1 Saat)
Antalya - İstanbul (Uçak): 483 KM (1 Saat)
2. TUR
İstanbul - Bursa (Otomobil): 154 KM (2 Saat)
Bursa - Kütahya (Otomobil): 183 KM (2 Saat)
Kütahya - Eskişehir (Otomobil): 79 KM (1 Saat)
Eskişehir - İstanbul (Otomobil): 330 KM (3 saat 40 dakika)
3. TUR
İstanbul - Ankara (Uçak): 350 KM (40 Dakika)
Ankara - İstanbul (Uçak): 350 KM (40 Dakika)
4.TUR
İstanbul - İzmir (Uçak): 332 KM (40 Dakika)
İzmir - Aydın (Otomobil): 183 KM (2 Saat 20 Dakika)
Aydın - Muğla (Otomobil): 133 KM (1 Saat 20 Dakika)
Muğla - İzmir (Otomobil): 226 KM (2 Saat 50 Dakika)
İzmir - İstanbul (Uçak): 346 KM (45 Dakika)
5. TUR
İstanbul - Adana (Uçak): 716 KM (1 Saat 30 Dakika)
Adana - Mersin (Otomobil): 87 KM (1 Saat)
Mersin - Adana (Otomobil): 87 KM (1 Saat)
Adana - Gaziantep (Otomobil): 223 KM (2 Saat 30 Dakika)
Gaziantep - İskendurun (Otomobil): 213 KM (2 Saat 10 Dakika)
İskendurun - Hatay (Otomobil): 61 KM (40 Dakika)
Hatay - İstanbul (Uçak): 823 KM (1 Saat 40 Dakika)
6. TUR
İstanbul - Adapazarı (Otomobil): 154 KM (1 Saat 20 Dakika)
Adapazarı - Çorlu (Otomobil): 271 KM (3 Saat 20 Dakika)
Çorlu - Edirne (Otomobil): 141 KM (1 Saat 30 Dakika)
Edirne - İstanbul (Otomobil): 237 KM (2 Saat 40 Dakika)
'BABA PARASI' AVRUPA GALA TURNESİ
1. TUR
İstanbul - Berlin (Uçak): 1.740 KM (2 Saat 30 Dakika)
Berlin - Köln (Otomobil): 573 KM (5 Saat 40 Dakika)
Köln - Brüksel (Otomobil): 222 KM (2 Saat 30 Dakika)
Brüksel - Amsterdam (Otomobil): 210 KM (2 Saat 30 Dakika)
Amsterdam - Rotterdam (Otomobil): 79 KM (1 Saat)
Rotterdam - Amsterdam (Otomobil): 79 KM (1 Saat)
Amsterdam - İstanbul (Uçak): 2.216 KM (3 Saat)
2. TUR
İstanbul Prizren (Uçak): 698 KM (1 Saat 40 Dakika)
Prizren - Priştine (Otomobil): 85 KM (1 Saat)
Priştine - Prizren (Otomobil): 85 KM (1 Saat)
Priştine - İstanbul (Uçak): 674 KM (1 Saat 30 Dakika)
TOPLAM: 13.306 KM
Toplam Uçak Yolculuğu: 16 Saat 58 Dakika
Toplam Otomobil Yolculuğu: 46 Saat
TOPLAM YOLCULUK: 62 Saat 58 Dakika
Avrupa'da birçok Türk filminin dağıtımını ve gala organizasyonunu yapan AF Media'nın sahibi Ali Fidan ile turne boyunca sohbet etme olanağı buldum.
Kendisinden edindiğim bilgiler şunlar; gurbetçilerimiz Türk filmlerine büyük ilgi gösteriyor.
Hele ki başrol oyuncularının galalarına katıldığı filmler gurbetçilerden daha fazla ilgi görüyor.
2019'da 26 Türk filmi toplam 7.553.725 $ hasılat elde etti.
Avrupa'da Türk filmlerinin değeri nedir?
Bizim için tabii ki yeri çok ayrı. Ayrıca Hollywood'dan sonra en çok izleyici toplayan 2'nci sinemayız. Dolayısıyla Türk filmleri Avrupa'da çok önemli.
Filmlerin izleyici sayıları olması gereken düzeyde mi yoksa daha fazla yükseltilebilir mi?
Tabii ki yükseltilebilir ama burada Hollywood yapımları çok ağır basıyor. Bizim yapımcılar, Hollywood yapımcıları kadar bilmedikleri için daha yüksek izleyici rakamlarını yakalayamıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bilmiyor olmaları şundan; Hollywood'daki yapımcılarla bizimkileri yan yana getirdiğinde aradaki mantalite farkını görürsünüz. Tanıtım malzemeleri gösterime 2 - 3 hafta kala geliyor. Hollywood öyle değil, 6 - 7 ay önceden tanıtıma başlıyorlar. Bizim o anlamda yapımcıların o seviyeye gelmesi lazım ki Türk filmleri yılda 140 - 150 milyon biletin kesildiği Almanya'da % 5, hatta % 10 hak sahibi olsun.
Şu anda ne kadar?
Şu an % 1 - % 2... Birçok filmi dublaj yapıp girmek lazım. Böylelikle Türk filmlerini sadece Türkler'e değil Avrupalılar'a da izletebiliriz.
Neden yapılmıyor, çok mu masraflı?
Masraflı tabii ki. Bu işin ucunda 20 -30 bin Euro gibi bir miktar var. Bir de bunun içinde filmin 2 - 3 ay önceden bitmiş olması lazım. Sinemacılara izletmemiz ve onlardan biraz fikir almamız lazım.
Dublajın faydası etkin bir şekilde olur mu?
O zaman Avrupalı izleyicileri de yakalayabiliriz. Filmlere alt yazı koyuyoruz ama dublajlı istiyorlar. Olmaması için bir sebep yok. Olması için birçok sebep var ama olmaması için bir sebep yok.
Avrupa galalarının faydası ne ölçüde oluyor?
Birincisi; izleyiciyle oyuncuyu buluşturmanın başka bir sıcaklığı oluyor. Sinemada gördüğü insanlara dokunmasını sağlamak birinci kural. İkincisi; onun sayesindeki etkileşim. Üçüncü ve en önemlisi de galalara protokol ve basın katılıyor. Ertesi gün Avrupa'daki birçok mecrada haber oluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!