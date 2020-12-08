Murat Cemcir'in zor günleri

Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Cemcir'in kemik kanseri teşhisi konulan annesinin tedavisi devam ediyor. Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başında geçiren oyuncunun hayatı yolda geçiyor. Sadece önemli işleri için İstanbul'a dönen Cemcir İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyor.

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