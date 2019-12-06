Murat Cemcir, 150 bin ₺ masrafla 5 saatte 30 yıl yaşlandı. 'Baba Parası'nda 'Niyazi'nin yanı sıra 'Karun'u canlandıran Cemcir'in maskesi İngiltere'de, peruk ve kılları ise Fransa'da üretildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Murat Cemcir;

5 saatte 30 yıl yaşlandı.

Murat Cemcir, Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Baba Parası'nda iki karakteri birden canlandırdı.

Biri; doğal görünümüyle canlandırdığı 'Niyazi'.

Diğeri; birçok yabancı kadından çocuk sahibi olan yaşlı babası 'Karun'...

Gösterime 1 Ocak'ta girecek olan 'Baba Parası'nda Murat Cemcir, 'Karun' karakteri için oldukça meşakkatli bir çalışma içine girdi.

Yüz ölçüsü maskenin yapılacağı İngiltere'ye gönderildi.

Maskenin yapımı 20 gün sürdü.

Peruk ve kıllar ise Fransa'da üretildi.

Bunlar işin kolay yanıydı.

Zor olan yanı ise kameranın karşısına geçmeden önce uygulanan plastik makyajın her çekimden önce 5 saat sürmesiydi.

Bütün işlemler sonrasında Murat Cemcir, 'Karun' karakteri için 30 yıl yaşlandırılmış olarak kameranın karşısına geçti.

TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası'nda Murat Cemcir'e başrollerde Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş eşlik etti.

'Baba Parası', beyazperdeye 1 Milyar $ serveti olan babalarının mirasını ele geçirmek için birbirinden haberdar olmadan büyüyen kardeşlerin mücadelesini taşıyacak.

Murat Cemcir'in 'Karun'u canlandırmasının masrafı 150 bin ₺.