Murat Boz: Ferdi Tayfur gibi ustalar kolay kolay yetişmez

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Murat Boz'u izlemeye gelenler arasında Alişan da vardı. Boz'un daveti üzerine sahneye çıkan Alişan, meslektaşı ile 'İkimize Birden' adlı şarkıyı seslendirdi.

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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, usta bir isimle yeni ve hareketli bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Boz, bu süreçte de konserlerine devam edeceğini söyledi.

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"ANNELERİN BABALARIN DA BU ÖZEL GÜNÜ KUTLANMALI"

Ünlü şarkıcı, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili sorulara ise "Herkesin Sevgililer Günü'nü kutlarım. Ailelerimiz de sevgililerimizdir. Annelerin, babaların da bu özel günü kutlanmalı" yanıtını verdi.

"FERDİ TAYFUR BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Murat Boz, konserde 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim' adlı şarkısını söyledi. Merhum sanatçıya olan hayranlığını dile getiren Murat Boz, "Ferdi Tayfur büyük bir sanatçıydı, bambaşkaydı. Böyle ustalar kolay kolay yetişmez" diyerek Ferdi Tayfur'a rahmet diledi.