Murat Boz, arkadaşlarıyla Çeşme'de
Murat Boz, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Fit görünümüyle plajda bakışları üzerine toplayan şarkıcıya arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti
Giriş: 30.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:49
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Boz, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı.
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Bir plajda görüntülenen Murat Boz'a arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti.
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Bir süre arkadaşlarıyla restoran kısmında oturduktan sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.
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Formuna dikkat ettiği görülen Murat Boz, fit hali ile plajdaki bakışları üzerine topladı.
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